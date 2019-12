Spojuje je stejný ročník narození, draft v prvním kole i stříbrná medaile z mistrovství světa osmnáctek. Po složitějším rozjezdu zámořské kariéry se Jakub Vrána začal Davidu Pastrňákovi pomalu přibližovat i jako kanonýr. Po gólu do sítě Anaheimu už klepe na dveře elitní desítky střelců. A hlavně: září při hře pět na pět.

Český útočník Washingtonu Jakub Vrána se raduje z branky do sítě Anaheimu v zápase NHL.

Třiadvacetiletý rodák z Prahy se v pátek postaral o vítěznou trefu Washingtonu proti Ducks, Capitals tak bez ztráty bodu zvládli náročný trip po Kalifornii a dokazují, že jsou momentálně nejlepším týmem NHL.

Vránovy výsledky jsou o to pozoruhodnější, že ani jeden ze svých patnácti gólů v sezoně nezaznamenal v přesilovce. Při rovnovážném počtu hráčů na ledě je společně s Draisaitlem z Edmontonu a Marchandem z Bostonu dokonce nejlepší v soutěži!

Český útočník Jakub Vrána slaví vstřelený gól v utkání NHL.

Ben Margot, ČTK/AP

„Na svůj ice-time si toho vytvářím opravdu hodně. Když se podíváte na góly ze hry pět na pět, je to tam. Vím, čeho jsem schopný, jaký je můj potenciál. Chci dokazovat, že můžu být opravdu top hráč," tvrdil Vrána, který by se rád nastálo dostal do první přesilovkové formace Washingtonu. Naposledy v ní byl jen kvůli zranění Švéda Bäckströma. Přes hráče, jako jsou Ovečkin, Oshie, Kuzněcov, je těžké si vybojovat stálý post v komandu Capitals.

„Nehraju první přesilovku, která je na ledě většinou minutu a půl. Jsou tu skvělí kluci, kteří potvrzují, proč tam mají být oni. Já se pak snažím využít každou šanci, kterou v ofenzivních situacích dostanu, což je hlavně při hře pět na pět," řekl pro Sport.cz před pár dny Vrána.

V Anaheimu nejprve vystihl rozehrávku soupeře, vypálil a následně se postaral i o gólovou dorážku. „Nějak to tam vypadlo a já šel do branky, to je všechno," řekl Vrána, který oproti minulým sezonám výrazně nabral svalovou hmotu.

Radost hokejistů Washingtonu Capitals poté, co vstřelil branku český útočník Jakub Vrána (13).

Kyle Terada, Reuters

V duelu s Ducks se dokonce vydal hájit Radka Gudase, který kvůli diskutabilnímu zákroku na domácího Ritchieho dostal naloženo od domácího bijce Deslaurierse. Sudí už ale další konflikt nedopustili.

V minulé sezoně český rychlík nastřádal solidních 24 gólů, momentálně je rozjetý na čtyřicet. A kdyby měl stálé místo v první přesilovkové eskadře Capitals, možná by prohnal i Pastrňáka, proti kterému ve středu nastoupí.