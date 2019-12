V polovině první třetiny si Pastrňák sjel na přihrávku obránce McAvoye, mezírka mezi gólmanem Holtbym a horním růžkem jeho branky byla miniaturní, ale třiadvacetiletý Čech ji přímo před Ovečkinem trefil náramně.

Pastrňák si tak připsal 158. branku během šesté sezony v NHL a vyrovnal tím výkon Roberta Reichla. Na české stupně to ale zatím není, před ním jsou ještě Petr Klíma (194), Milan Hejduk (197) a Jaromír Jágr (219). Ovečkinovi ale odskočil na rozdíl pěti tref.

„Člověk nemůže být první neustále. Vždycky se najde někdo, kdo vás nakonec překoná. A Pastrňák má vážně mimořádnou fazónu," prohlásil ruský kapitán Washingtonu, který střelecké tabulce kraloval šestkrát za posledních sedm sezon. „Pro Ovieho je ale čtyři pět gólů jako nic," myslí si Pastrňák, že jeho náskok na čele není zase tak ohromný.

Za Ovečkina tentokrát zaskočil T.J. Oshie a nejproduktivnější obránce NHL John Carlson, který ve třetí třetině dával vítězný gól domácích na 3:2.

„Byla to velká bitva dvou vynikajících týmů," souhlasil kapitán Bostonu Zdeno Chára, který shodil rukavice a snažil se zbušit washingtonského provokatéra Toma Wilsona. Ale marně. Stejně tak vyzněl i závěrečný bostonský pokus o tlak.

Nejlepší střelci sezony NHL: 1. Pastrňák (Boston) 26 branek 2. Ovečkin (Washington) 21 3. Eichel (Buffalo) 20 4. Draisaitl, McDavid (oba Edmonton), MacKinnon (Colorado), Matthews (Toronto) všichni 19, 8. Aho (Carolina), Marchand (Boston) všichni 18 10. Guentzel (Pittsburgh) 17

„Capitals jsou moc dobří a podle toho to taky vypadalo. My ten zápas musíme hodit za hlavu," řekl Pastrňák. Boston totiž z minulých čtyř utkání vydoloval jen bod. Napravit to chce už v noci na ledě Tampy.