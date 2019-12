Dnešní noc v NHL nebyla příliš bohatá na zápasy. Odehrály se pouze dva, a to Dallasu s Vegas a Colorada s New Jersey. V akci jsme i tak mohli vidět několik českých borců. Nejvíce se dařilo golmanu Pavlu Francouzovi, který byl dlouho blízko své další nule v NHL, ale i přes obdržený gól pomohl 37 zákroky svým spoluhráčům k výhře 3:1 nad New Jersey a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. U jediného gólu Ďáblů asistoval český útočník Pavel Zacha.