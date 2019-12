To je klikař! Hokejový fanoušek Patrick Proteau poznal, jaké to je mít šťastný den. Nejdřív vyhrál lístky na zápas Montrealu s Detroitem, opravdová pecka ale přišla až přímo na utkání NHL. Dostal se totiž mezi vyvolené, kteří se mohli zapojit do soutěže, kde byl ve hře milion.