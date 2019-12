David Kaše se prosadil ve 25. minutě utkání, když tečí zvýšil na 2:0 a rozjásal domácí hlediště. Bratr Ondřej vyslal na gólmana Cartera Harta šest střel, ale neujala se ani jedna. Výjimečný souboj si nenechala ujít máma Kamila, ani otec Robert, kteří si v rámci rodinné diplomacie oblékli dresy Letců i Kačerů.

Philadelphie nakonec dokráčela k pohodlnému vítězství 4:1 i díky trefě Jakuba Voráčka ze třetí třetiny. Právě po jeho boku ve třetí formaci se David Kaše seznamoval s atmosférou Wells Fargo Center.

„Tohle byl velký okamžik mojí kariéry, první gól v NHL," řekl Kaše zámořským novinářům po utkání. „Vyhráli jsme, a navíc proti mému bratrovi, tím byl tenhle zápas taky speciální. Mám z toho skvělý pocit. Tohle byl můj první gól a teď musím dát nějaké další," dodal rodák z Kadaně.

„Bylo skvělé být u jeho prvního gólu," řekl Voráček. Jel jsem pro puk, abych mu ho schoval na památku a on už odjížděl na střídačku. Tak jsem si místo s ním musel plácnout s rozhodčími, doufám, že příště na mě počká," žertovala česká legenda Flyers. „Říkal jsem mu, že by mu to tam dneska mohlo spadnout a jsem rád, že to vyšlo. Navíc to byl gól vítězný, což je skvělé," dodal.

„Pokaždé, když někdo dá první gól v NHL, tak je to skvělý moment," přidal se ke gratulacím kapitán Claude Giroux. „Myslím, že hrát dnes vedle Voráčka pro něj bylo něco, co si bude pamatovat celý život. Byl jsem letos v Čechách, všichni jsme tam byli a víme, že Jake (Voráček) je tam velká osobnost. Myslím si, že pro ně oba to dnes byl velmi speciální zápas a že si ho oba užili," dodal Kanaďan.