Devátou trefu ve svém premiérovém ročníku v NHL si připsal David Kubalík v duelu svého Chicaga na ledě Winnipegu. Český útočník se prosadil po 37 sekundách druhé třetiny.

Velkou zásluhu na jeho brance měl Patrik Kane, který vybojoval puk v útočném pásmu domácích, poslal přesnou přihrávku na Kubalíka, který už neměl s překonáním Hellebuycka problémy. Jestřábi se díky této brance dostali do vedení 2:0. Plzeňský rodák skóroval v této sezoně podeváté a mezi nováčky mu patří mezi střelci druhá příčka.

Jets se poprvé a naposledy prosadili v 46. minutě po trefě Poolmana, hosté však svou výhru pečetili v posledních deseti minutách hry po brankách Gustafssona z přesilové hry a Kaneho. Jednatřicetiletý Kane si v zápase podílel na všech brankách svého týmu, když si připsal čtyři body za tři asistence a jeden gól.

Boston bere jen bod

Bitva o druhé místo Východní konference mezi Bostonem a NY Islanders přinesla radost Ostrovanům, kteří vyhráli 3:2 po nájezdech a svému dnešnímu soupeři se přiblížili na rozdíl dvou bodů.

Nejlepší střelec probíhajícího ročníku David Pastrňák si tentokrát připsal jen bod, když se spolu s Davidem Krejčím podíleli na vyrovnávací brance Kruga na 2:2 v 48. minutě zápasu. Havířovský rodák se prosadil jako jediný z Bruins i při nájezdech, na druhé straně však byli úspěšní Eberle i Barzal, kteří tak zajistili Islanders výhru 3:2.

David Pastrňák si díky dnešní asistenci připsal padesátý bod (28+22) v ročníku.

Branky slaví Palát i Faksa

Z pohledu českého fanouška se odehrál zajímavý zápas mezi Tampou Bay a Dallasem. Hosty poslal do vedení v 5. minutě přesilové hry Radulov, domácí však ještě do konce první třetiny díky Sergachevovi, u jehož branky si připsal asistenci Ondřej Palát, a Killorna skóre otočili.

Druhá třetina se nesla ve znamení českých útočníků. Na dvoubrankový rozdíl zvýšil díky šťastné teči Ondřej Palát, Dallas vrátil v 38. minutě přesnou ranou z mezikruží do zápasu Radek Faksa. Utkání poslal i díky asistenci Romana Poláka do prodloužení v 56. minutě Dickinson a bod navíc pro hosty získal po třech minutách prodloužení Sequin.

Ondřej Palát byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu.

Voráček pomohl k výhře

V jednoznačnou záležitost proměnili hokejisté Philadelphie duel s Buffalem. Domácí vedli po dvou třetinách už 6:0, na čemž se asistencí na třetí brance Flyers v podání Niskanena podílel i Jakub Voráček, který si tak připsal svůj 24. bod.

V dresu Letců se znovu představil David Kaše, do statistik se tentokrát bodově nezapsal. Čestný úspěch hostů tak zaznamenal až v 52. minutě z přesilové hry Olofsson, na vysokém vítězství Philadelphie 6:1 to však již nic změnit nemohlo.

Rittich na výhru nedosáhl

Třetí porážku v řadě si připsali v duelu s Montrealem hokejisté Calgary, když na domácím ledě podlehli 3:4. Dalšímu neúspěchu Plamenů nezabránil ani český gólman David Rittich, který zápas ukončil s 90,7procentní úspěšností zákroků.

Domácí přitom do zápasu vstoupili skvěle, když po brankách Tkachuka a Lindhölma vedli po úvodní periodě 2:0. Stejným poměrem však ovládli hosté druhou třetinu, když Ritticha překonali Gallagher a Armia.

David Rittich porážce Calgary s Montrealem nezabránil

Flames šli ve třetí části díky Kylingtonovi znovu do vedení, ani to však nestačilo. Suzuki v 52. minutě zápasu poslal duel do prodloužení. V něm byli úspěšnější Canadiens. Po necelých čtyřech minutách hry překonal českého brankáře tvrdou ranou Domi a Montreal tak slavil výhru 4:3.

