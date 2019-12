Chára měl od rány pukem čelist zlomenou na několika místech. Po zpevnění destičkami, dráty a šrouby nastoupil ve zbytku finále s celoobličejovým krytem, ale ani jeho heroický výkon nestačil Bostonu na St. Louis, které v sedmi zápasech získalo premiérový Stanley Cup.

Na další operaci musí Chára kvůli tomu, že se mu čelist v místě původního zákroku zanítila. "Není to obvyklé, ale stává se to. Takže jsme se rozhodli, abychom zabránili problémům do budoucna, odstranit všechny destičky a šrouby a vyčistit to. Bude to v podstatě stejný postup, pouze místo dávání destiček dovnitř se budou destičky vyndávat," uvedl dvoumetrový obránce, jenž si v této sezoně ve 37 zápasech připsal pět gólů a osm asistencí.