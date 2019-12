Guentzel se zranil po gólu, kterým v 47. minutě stanovil konečné skóre 5:2. Při zakončení upadl po kontaktu s Thomasem Chabotem, narazil do mantinelu a z utkání odstoupil.

Dnes Penguins informovali o operačním zákroku, který si vyžádá herní pauzu dlouhou čtyři až šest měsíců. Spoluhráč českého útočníka Dominika Simona by si tak za příznivých okolností mohl ještě zahrát play off, do základní části už nezasáhne.

Zranění přišlo krátce poté, co byl Guentzel nominován do výběru Metropolitní divize pro Utkání hvězd. V sezoně byl s bilancí 20+23 nejproduktivnějším hráčem Pittsburghu. V lize dosud odehrál 243 utkání, před dvěma lety pomohl Penguins k zisku Stanleyova poháru.