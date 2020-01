Nepříliš šťastný zápas to byl pro brankáře Hurikánů Petra Mrázka, který inkasoval z 29 střel čtyřikrát včetně trefy Jakuba Vrány, jenž po Kuzněcovově přihrávce trefil původně tyč, od ní se však puk odrazil do Mrázkovy brusle a následně do sítě. Capitals se tak ve třetí třetině dostali do vedení 4:1.

Carolina se hnala za vyrovnáním. Na Vránův gól odpověděl Teuvo Teräväinen a po něm Ryan Dzingel, jenž se trefil z přihrávky Martina Nečase při bleskové kombinaci v přesilové hře. Ani závěrečná hra bez brankáře však nezabrala a skóre 4:3 vydrželo až do závěrečné sirény.

Velký podíl na vítězství Washingtonu měl mladý ruský gólman Ilja Samsonov, jenž pochytal 38 střel.

Také v utkání Dallasu s Detroitem rozhodl gól českého útočníka. Radek Faksa šikovnou tečí při přesilové hře poslal Hvězdy zkraje druhé třetiny do vedení 2:1.

Další branky přidali Joe Pavelski s Andrejem Sekerou a Dallas tak slaví čtvrté vítězství v řadě, tentokrát k výhře 4:1 dokráčel i s přispěním dvou gólů v oslabení.