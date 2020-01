Skalp Washingtonu, lídra východní konference, si připsali hráči Jersey, kteří zvítězili 5:1. Český útočník Jakub Vrána ale opět pálil a vstřelil už svůj 20. gól v sezoně. Filip Chytil z New York Rangers se blýskl gólem a přihrávkou, ale na body proti St. Louis to nestačilo. Fantastický Kubalík dvěma góly pomohl Chicagu k vítězství 4:2 nad Anaheimem a skóroval po čtvrté v řadě.

Hráči New Jersey si opět připsali překvapivé vítězství nad týmem z prvních míst tabulky. Na Silvestra porazili druhý Boston po prodloužení, nyní dokonce lídra soutěže Washington. Ten se doma zmohl jen na gól, který vstřelil český útočník Jakub Vrána. Ten chytá střeleckou slinu a na svém kontě má již 20. gólů. V dnešním zápase snižoval v přesilovce na 1:3, kdy ve skrumáži před brankou Dominiqua se dokázal nejlépe zorientovat a skrytý odražený puk dostal za brankářova záda. Ve stejné výhodě Washingtonu však skórovali jako první Ďáblové, ve vlastním oslabení po nádherném backhandu se trefil Coleman.

Washington po dvou třetinách prohrával 1:4, takže s hrou bez brankáře začal brzy, jenže pět minut před koncem 3. třetiny se do prázdné branky trefil Wood a bylo hotovo. Capitals se už na nic nezmohli a doma podlehli New Jersey 1:5.

Po úžasném pátečním galapředstavení Davida Pastrňáka přišel jeho nečekaný bodový útlum. Sérii přerušil po 12. utkáních, ve kterých alespoň jednou bodoval. Boston si ale i bez jeho bodového příspěvku poradil s Islanders 3:2 v prodloužení. Po dvou třetinách bylo skóre vyrovnané 1:1, ve třetí se k vítězství přiblížili hráči Bruins, kteří šli do vedení 2:1 po střele obránce Moora od modré. Jedenáct minut před koncem ovšem vyrovnával Barzal a zápas šel do prodloužení. V něm Islanders nabídli Bruins přesilovou hru, kterou Bergeron využil.

Útočník Caroliny Martin Nečas vyšel proti Los Angeles bodově na prázdno, nikoli tak jeho tým. Carolina doma porazila Los Angeles 2:0. Hubený náskok 1:0 držela od 5. minuty, na 2:0 upravoval 4 vteřiny před koncem do prázdné branky Teravainen.

Do prodloužení dospěl i duel Ottawy s Montrealem, který rozhodl svým prvním gólem v dresu Montrealu Ilja Kovalčuk. Ten do Montrealu přestoupil z Los Angeles a prosadil se ve čtvrtém utkání po přestupu. Hráči Canadiens měli k vítězství blíž už od 9. minuty, kdy Suzuki v přesilovce otevíral skóre, jenže ve třetím dějství vyrovnal Batherson na 1:1. Prodloužení tedy rozhodl Kovalčuk a Montreal zvítězil 2:1.

Nejtěsnějším možným výsledkem skončilo utkání Philadelphie s Tampou, které stále chybí zraněný český útočník Ondřej Palát. Za domácí Philadelphii nastoupil i David Kaše, kterého Flyers povolali z farmy. Kaše, ani Voráček nebodovali a jejich tým prohrál 0:1.

Filip Chytil otevíral skóre zápasu Rangers se St. Blues. Prosadil se už ve 2. minutě, kdy působivou střelou zápěstím překonal brankáře Binningtona. Krásným gólem po návratu z trestné lavice se ale blýskl útočník Blues Bortuzzo a bylo vyrovnáno. St. Louis pak stihli přidat ještě dvě branky, než se opět dostal do akce Chytil. Ten od mantinelu přes dva hráče přihrál puk na překvapeného Howdena, který procpal puk do branky. To ale bylo od New York Rangers v zápase vše, St. Louis Blues podlehli 2:5.

Český útočník Dominik Kubalík znovu prokázal, že má formu. Proti Anaheimu vstřelil svůj 15. a 16. gól v letošní sezoně a skórovat se mu podařilo po čtvrté v řadě. Za hostující Ducks nastoupil i Ondřej Kaše, který zpoza branky přihrával Jonesovi na úvodní gól zápasu. O pár minut později ale Blackhawks vyrovnali a pak přišly Kubalíkovy chvíle. Poprvé se prosadil po backhandové dorážce, kdy střela Kanea skončila jen na tyčce, ale odrazila se k úplně volnému Kubalíkovi a ten měl jednoduchý úkol. Druhý gól přidal o osm minut později, kdy číhal před brankářem Gibsonem a opět dorážel odražený puk, tentokrát přímo mezi nohy amerického golmana. U čtvrté branky Chicaga asistoval druhý Čech v jeho dresu, David Kämpf. Chicago porazilo Anaheim 4:2.

Ještě včera před půlnocí skončilo utkání Buffala s Vancouverem. Za domácí se ani ve svém druhém zápase od přestupu z Calgary neprosadil český útočník Michael Frolík a jeho tým padl i podruhé v řadě. Domácí sice vedli a pak se úspěšně dotahovali vždy na vyrovnaný stav, ten vydržel až do sedmé minuty třetí třetiny, jenže na gól Boesera už Sabres odpovědět nedokázali. Vancouver pak přidal ještě další dvě branky a zvítězil na ledě Buffala 6:3.

Další zápasy se ještě hrají.