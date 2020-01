Ani osmnáctiletý Jaromír Jágr, jenž v roce 1991 skončil v hlasování členů Asociace hokejových novinářů na šestém místě za kvintetem Belfour, Fjodorov, Hodge, Richter, Blake. Ani momentálně nejlepší kanonýr NHL David Pastrňák, který ve své nováčkovské sezoně 2014-15 neobdržel žádný hlas...

V historii NHL jen čtyři Češi skončili mezi první trojkou. Na třetím stupínku se umístili Patrik Eliáš v roce 1998, o rok později Milan Hejduk a za další dva roky Martin Havlát. Dosud nejvýš to dotáhl Ondřej Palát z Tampy v sezoně 2013-14, jenž se vyšplhal na druhou příčku za vítězného Nathana MacKinnona.

Dominik Kubalík slaví první branku zápasu

Kamil Krzaczynski, Reuters

"Myslím, že to dostal po právu. Udělal víc bodů než já a je to super hráč. Byl jedničkou draftu a ukázal, že do budoucna bude fakt velmi dobrý," řekl tehdy pro Sport.cz Palát, který na Kanaďana ztrácel 556 bodů.

Kdo ví, jak by ale tehdy hlasování dopadlo, pokud by Dustin Brown nezranil Tomáše Hertla, jenž měl skvělý nástup do sezony, která mu ale po faulu útočníka Los Angeles de facto skončila už v prosinci. Nováček Sharks následně v hlasování obdržel jen 8 bodů...

Češi v pořadí Calder Trophy 7. Petr Klíma 1985-86 9. Jiří Hrdina 1988-89 6. Jaromír Jágr 1990-91 7. Petr Sýkora 1995-96 3. Patrik Eliáš 1997-98 3. Milan Hejduk 1998-99 6. Jan Hrdina 1998-99 11. Pavel Kubina 1998-99 13. Tomáš Vokoun 1998-99 15. Tomáš Kaberle 1998-99 9. Jan Hlaváč 1999-2000 3. Martin Havlát 2000-01 13.-14. David Výborný 2000-01 13.-14. Karel Rachůnek 2000-01 6. Radim Vrbata 2001-02 7. Rostislav Klesla 2001-02 9. Aleš Hemský 2002-03 10. Petr Průcha 2005-06 10. Michael Frolík 2008-09 14. Michal Neuvirth 2010-11 2. Ondřej Palát 2013-14 14. Tomáš Hertl 2013-14

Nejvyšší čas, aby Češi zase zatroubili do utoku. A nováčkům této sezony se to daří slušně. Martin Nečas z Caroliny je na šestém místě bodování 'rookies' s bilancí 10+15. Ještě o fous líp je na tom ale Dominik Kubalík z Chicaga, který si svou zámořskou image vylepšil už 16 góly a patří mu dělená první příčka mezi střelci v jejich první sezoně v NHL spolu s Victorem Olofssonem z Buffala.

Jenomže švédský útočník Sabres na více než měsíc vypadl ze hry se zraněním nohy a Kubalík může bez zábran a tlaku navyšovat své střelecké skóre. V roce 2020 mu to jde prozatím náramně. Z posledních čtyř zápasů vydoloval pět gólů a vedle člena Triple Gold Clubu Jonathana Toewse nemá problém dělat to, co zvládal v Plzni, ve švýcarském Ambri-Piotta i v české reprezentaci.

"Že můžu hrát právě s Jonathanem, je veliké štěstí. Na ledě má obrovský přehled, dokáže zachovat klid, vůbec nepanikaří," cení si Kubalík, který ale fanoušky Blackhawks uhranul citem pro hru a vynikajícím výběrem místa, odkud zvládá být nebezpečný. Čtyřiadvacetiletý útočník dokáže dát nádherný gól, ale pak přidá další čtyři z dorážek z předbrankového prostoru.

"Dominik se pořád zlepšuje. Je to skvělý střelec, to všichni vidí. Ale taky dokáže pracovat pro mužstvo. Pro nás je čím dál víc důležitějším hráčem," tvrdil trenér Chicaga Jeremy Colliton.

Dominik Kubalík bojuje před brankou Winnipegu

John Woods, ČTK/AP

Jak vysoko ale visí Calder Trophy? Před sezonou se v souvislosti s ní zmiňovala hlavně jména osmnáctiletých Jacka Hughese z New Jersey a Kaapa Kakka z Rangers, kteří si ale na NHL teprve obtížně zvykají.

Nyní jsou v čele nováčkovského pelotonu spíš obránci Cale Makar z Colorada a Quinn Hughes z Vancouveru. Jenže góly jsou v NHL pořád silné platidlo. Kdyby jich Kubalík dokázal nastřílet ke třiceti a Chicago navíc postoupilo do play off (nyní má ztrátu sedm bodů), vzrostly by zásadně i akcie plzeňského rodáka.

Jonathan Toews, Patrick Kane a Dominik Kubalík (vpravo) se radují z branky

James Carey Lauder, Reuters

Už jen to, že se o Kubalíkovi v této souvislosti za mořem začalo spekulovat, je ale příslibem rozjezdu solidní kariéry.

„I když nějakou šanci zahodím, vím, že tu další dokážu využít. A trenéři mi věří," těší Kubalíka, jak naplňuje pověst kanonýra.