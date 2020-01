Tři góly nastřílelo do sítě Philadelphie české duo David Krejčí – David Pastrňák, jejich Bostonu to však k vítězství nestačilo. Bruins prohráli na ledě Flyers 5:6 po nájezdech, při kterých ani jeden z Čechů neskóroval. Dvěma asistencemi se blýskl v dresu vítězů Jakub Voráček. Výhru slavil Washington, který díky dvěma zásahům Alexe Ovečkina zdolal Carolinu 2:0, U druhé trefy asistoval útočník Jakub Vrána. Tým Calgary v brance s Davidem Rittichem prohrál 0:2 v Montrealu. Bitvu o New York vyhráli Rangers 6:2, jednu asistenci si připsal i český útočník Filip Chytil.