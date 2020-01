Fanoušci v hledišti Rogers Place si v úterý večer mohli na vlastní oči vychutnat stylovou hokejovou lahůdku. Edmonton vedl od 10. minuty gólem Ryana Nugent-Hopkinse, záhy ale přišla vyrovnávací branka Forsberga. A ta opravdu stála za to.

Hráči Predators vyhráli vhazování v útočném pásmu a ke kotouči se dostal švédský útočník. Ten si to namířil za branku Mikea Smitha, v plné rychlosti si hbitým pohybem paží nahodil puk na forhandovou stranu čepele a následně ho doslova vhodil rohem svatyně za záda bezmocného gólmana. Komentátor šílel, v domácím hledišti to jen zahučelo údivem.

FILIP FORSBERG PULLS OFF THE MICHIGAN pic.twitter.com/GCyTen1ue0 — Hockey Central (@HockeyCentraI) January 15, 2020

„Bylo to skvělé, ještě za tohoto stavu to byl důležitý gól," řekl ke své trefě zámořským novinářům. „Oni byli nahoře, tohle vyrovnalo hru. Zkoušel jsem to takto dát několikrát, jsem rád, že to vyšlo, ovšem bylo by to ještě mnohem lepší, kdybychom nakonec vyhráli," dodal Forsberg.

V letošní sezoně obdobným způsobem skóroval pouze devatenáctiletý hokejista Caroliny Andrej Svečnikov. Forsbergova parádička ale Predátorům na vítězství nakonec nestačila. Hosté na ledě Oilers padli poměrem 2:4.