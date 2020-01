Finského gólmana trefil předloktím do hlavy útočník Blue Jackets Emil Bemström. Dvacetiletý Švéd projížděl kolem brankoviště tísněný obráncem Bruins Brandonem Carlem, jenž mu zasadil lehký krosček do zad.

Otřesený Rask se poroučel k ledu, na pomoc mu k brance přišel zdravotník. Do zápasu už se nevrátil, do šatny odešel po svých a v brankovišti nahradil ho Slovák Jaroslav Halák.

Bemström za svůj zákrok vyvázl bez trestu, což kouč Medvědů Bruce Cassidy nechápal. „Samozřejmě vám řekne, že to neudělal úmyslně... Nevím, no. Já prostě vím, že náš brankář dostal loktem do hlavy a necítí se dobře. Bylo to naprosto jasné a oni to neodpískali," podivoval se Cassidy.

„Pochopitelně v tom nebyl žádný záměr. Dostal jsem malý krosček, který mě trochu vyvedl z rovnováhy," hájil se mladý Švéd.

Rask nemá otřes mozku poprvé. Takřka přesně před rokem utrpěl stejné zranění, když do něj spoluhráč Charlie McAvoy postrčil českého útočníka Rangers Filipa Chytila.

„Ve středu budeme vědět víc, jak na tom Tuukka je. Možná to nebude tak špatné, jak jsme si v první chvíli mysleli," uklidňuje Cassidy příznivce Bostonu.