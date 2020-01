Málokdy během jednoho utkání dosáhnou hattricku dva hráči. V úterním duelu Toronto - New Jersey (7:4) se to nejprve podařilo Blake Colemanovi, když vstřelil první tři branky hostí. Za domácí pečetil utkání svým třetím gólem Auston Matthews střelou do prázdné branky. Toronto vedlo po první třetině 3:0 a po čtyřiceti minutách 5:1. Devils se podařilo v závěru snížit na 4:6, ale pokus o zvrat utkání již nevyšel. Pavel Zacha, český útočník New Jersey, vidí příčinu porážky svého týmu ve špatném začátku.

Zápas se jim podařilo zdramatizovat, ale zachránit už ho nestačili.

„Nechytli jsme úvod utkání. Udělali jsme chyby, které si nesmíme proti takovému týmu, jako je Toronto, dovolit. Třetí branka padla při přesilovce čtyři vteřiny před koncem první třetiny. To by se nemělo stát. Za stavu 1:5 je problém něco s utkáním udělat, přesto jsme se o to pokusili v třetí třetině.

Jaké je poučení z takového zápasu?

Že se musí začít hrát od začátku. Pokud se prohrává takovým rozdílem po dvaceti minutách, tak se s tím dá těžko něco dělat. Příští zápas je proti Washingtonu, a to je podobný tým.

Jak jste spokojený s touto sezonou? Také jste byl zraněný...

Nastoupil jsem hned do prvního zápasu, ale nedařilo se týmu. Kvůli zranění jsem nehrál pouze jeden zápas, ale to nemělo příliš velký vliv. Jsme v polovině sezony a nic není ještě uzavřeno. Je zapotřebí hrát do konce.

V Kanadě jste začínal v Sarnii, doporučil byste mladému hokejistovi, aby šel stejnou cestou? David Pastrňák to vzal přes Švédsko, někteří zůstávají raději doma...

Důležité je, aby mladý hráč hrál, co nejvíce. Pastrňák hrál hodně ve Švédsku, Nečas zase za Brno. Já jsem nalezl svoji šanci v Sarnii, kde jsem hrál v prvním útoku dva roky za sebou. Díky tomu jsem se mohl zlepšovat.

Sarnia je dosti nudné město v západním Ontariu. Zatímco New Jersey je předměstí New Yorku, kde život pulzuje. Je to jako když člověk porovná život na venkově a ve městě. Nebyl to pro vás šok?

Já pocházím z Velkého Meziříčí, což je malé město. V okolí New Yorku a v New Jersey je hodně restaurací a stále tam je, co dělat. Teď jsem si už zvykl.

Pavel Zacha v dresu New Jersey Devils.

Hrál jste za Liberec, který šlape v české lize. Sledujete ho stále?

Hlavně jsem sledoval Liberec v minulém roce, ale letos to nechci moc komentovat. Bylo to mužstvo, kde jsem dostal na začátku hodně příležitostí. Dodnes tam mám hodně kamarádů. Je to můj druhý domov.

Sledoval jste MS juniorů, nebo vás nechávalo chladným?

Hodně jsem šampionát sledoval, protože byl v Ostravě a v Třinci. Sledoval jsem ho většinou přes den v naší šatně. Atmosféra byla skvělá.

Který z mladých hráčů na vás udělal dojem, kdo by mohl hrát v NHL?

Hodně se mi líbil šikovný obránce Zábranský. Ukázal, že má na špičkový hokej. Skóroval, měl rozehrávku. Skvělý byl i brankář Dostál. Z dvacítek mají všichni hráči stejně daleko do NHL. Mít dobrý turnaj, je předpokladem dobrého začátku profesionální kariéry, ale není to vše.