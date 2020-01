Český brankář David Rittich se poprvé v kariéře dostal do nominace na All Star Game NHL. Gólman Calgary ve výběru Pacifické divize nahradil zraněného Darcyho Kuempera z Arizony a v týmu se setká s dalším českým debutantem Tomášem Hertlem ze San Jose.

Třetím Čechem v letošním Utkání hvězd, které je na programu 25. ledna v St. Louis, bude kanonýr Bostonu David Pastrňák. Při svém druhém startu v exhibičním duelu bude kapitánem týmu Atlantické divize.

"Hodně to pro mne znamená. Teď si můžu říct, že jsem s nejlepšími hráči světa v All Star Game. Bude to úžasné a rozhodně mi to může pomoct v další kariéře," řekl sedmadvacetiletý jihlavský rodák Rittich pro klubový web.

V této sezoně odchytal Rittich 34 utkání s průměrem 2,79 branky na zápas a úspěšností zákroků 91,3 procenta. Dvakrát si připsal čisté konto. "Hraju víc než dřív a jsem se svými výkony spokojen. Uvědomuji si, že jsem měl i pár špatných zápasů, ale většinou byly mé výkony dobré, věřím si. A samozřejmě i kluci přede mnou odvádějí skvělou práci a vždycky mi pomůžou," dodal Rittich.