Connor Hellebuyck prožil noc hrůzy na domácím ledě ve Winnipegu. Šestadvacetiletý gólman kanadského celku kryl v utkání s Tampou pouhých šest střel z jedenácti pokusů a s prachbídnou úspěšností 58,3% si šel už v polovině utkání sednout na střídačku a přepustil své místo kanadskému vrstevníkovi Laurentu Brossoitovi.

V té době měl už v zápise o utkání své místo i Ondřej Palát, který asistoval hned na úvodní gól v zápase Anthonymu Cirellimu. Český útočník se zachoval nesobecky a po krásném úniku nešel do těžkého zakončení, ale ještě posunul kotouč na neobsazeného mladíka, jenž načal debakl domácích. Osmadvacetiletý rodák z Frýdku-Místku se ukázal jako dvorní Cirelliho nahrávač v chladném pátečním večeru. Ve dvacáté minutě znovu našel výborně rozjetého centra druhé formace "Blesků", který tentokrát zvolil na Hellebuycka beckhendovou kličku.

V polovině zápasu po gólech Nikity Kučerova a Cartera Verhaegheho už svítilo na tabuli hrozivých 0:5, to definitivně zlomilo i dvojnásobného účastníka světového šampionátu Hellebuycka. Poté už se utkání spíše dohrávalo a ve třetí třetině znovu jen přišlo to, co viděli diváci už dvakrát předtím... Opět souhra Palát-Cirelli a znovu přesné zakončení mladého Kanaďana. V tomto případě Palát chytrou přihrávkou založil útok už ze svého obranného pásma, v tom středním Cirelli puk převzal a pak už si znovu věděl rady. Velkou zásluhu na jeho ceně pro muže zápasu, tak mělo zcela bez diskuzí, právě české křídlo Lightning.

Jednoznačně nejhorší tým z celé NHL z Detroitu znovu neuspěl. Po dvou porážkách v normální hrací době, se mu alespoň podařilo v domácím utkání s Pittsburghem dotlačit pouť zápasem alespoň do prodloužení. Střetnutí, ve kterém statisticky dominovali brankáři, okořenil svojí trefou i Filip Zadina. Ten dostal příležitost i při přesilovce, a ve 23. minutě střelou trochu z nouze poslal domácí do vedení.

To byla ale poslední rána, kterou Matt Murray pustil za svá záda. Na druhé straně se ale překonával také Jimmy Howard a až do začátku závěrečné části hry držel hvězdy "Tučňáků" zkrátka. Po nádherné kombinaci, která by zasloužila jednoznačně přívlastek nejhezčí akce páteční noci, se až ve 43. minutě prosadil Bryan Rust. Prodloužení pak rychle rozhodl kapitán Penguins Sidney Crosby, jenž stál přesně tam, kam směřovala přihrávka Jevgenije Malkina.

Poslední duel v Carolině pak skončil stejným skóre jako utkání v Little Caesars Areně. Petr Mrázek tentokrát jen kryl záda Jamesi Reimerovi, který podal statečný výkon. Porážku 1:2 po prodloužení však ani on neodvrátil. Tabulkový outsider z Anaheimu se tak po nelichotivé sérii sedmi porážek z osmi zápasů, konečně chytil a připsal druhou výhru za sebou.