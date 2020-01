Zámoří obdivuje dalšího českého kanonýra. Útočník Dominik Kubalík přispěl v sobotním utkání NHL dvěma góly a asistencí k výhře Chicaga 6:2 v Torontu a byl zvolen druhou hvězdou zápasu. Plzeňský rodák již má na kontě rovných dvacet gólů v sezoně a tabulku střelců mezi nováčky vede o čtyři branky. „Je to neskutečné. Jen se snažím dělat všechny malé věci, tlačím se do branky a střílím, když můžu,“ pochvaluje si skvělou produktivitu.

Nejprve Dominik Kubalík proměnil únik střelou nad vyrážečku. Zaperlil však především, když skóre uzavřel spektakulárním způsobem. Těžkou přihrávku trefil přímo ze vzduchu do branky.

„Ani nevím, jak se mi to povedlo. Šel jsem do branky, chtěl puk zasáhnout a vyšlo to. Hezký gól, ale měl jsem i hodně štěstí," popisuje Kubalík s úsměvem branku, na kterou mu prudkým bekhendem přihrál kapitán Jonathan Toews. Branku najdete na přiloženém videu v čase 3:48.

První hvězdou utkání byl vyhlášen s dvěma góly a dvěma asistencemi právě Toews, druhou pak Kubalík. Plzeňský rodák je prvním nováčkem v historii Chicaga, který vstřelil třikrát alespoň dva góly v rozmezí čtyř zápasů. V novém kalendářním roce v osmi zápasech nasbíral 13 bodů (9+4) a posunul se v produktivitě nováčků na čtvrté místo celé NHL (20+11).

Ve čtvrtek byl zde v Scotiabank Areně vyhlášen největší hvězdou utkání David Rittich. Dnes vy. Znamená to, že se českým hokejistům v Torontu daří?

V posledních dvou zápasech asi ano. Jsem rád za Davida, že mu to vychází. V poslední době chytá výborně a také jsem rád, že byl vybrán do zápasu hvězd. Měli jsme video z utkání Toronto - Calgary, takže jsme ho mohli shlédnout, ale nevěnovali jsme mu nějakou mimořádnou pozornost.

Narozdíl od čtvrtka, kdy byl Andersen neprůstřelný během první třetiny, dnes jste skórovali již po 21 vteřinách. Při této brance jste asistoval.

Chtěli jsme dobře vstoupit do zápasu, forčekovat a držet Leafs, co nejdále od branky. Myslím si, že se nám to povedlo a v první třetině jsme vstřelili tři góly.

Zbytek utkání jste již jen kontrolovali hru...

Ono je to trochu nebezpečné. Pokud vedete, máte tendenci si víc dovolovat. Tentokrát jsme si to uvědomovali a hráli dobře celý zápas.

Paradoxem utkání je, že jste s Caggiullou zaznamenal po Toewsovi nejvíce bodů, ale neměl jste mnoho času na ledě...

Nebylo tolik přesilovek, ani oslabení, takže se jednotlivé útočné řady točily dost pravidelně. My jsme se snažili, aby náš útok měl více energie na ledě. Sám jsem to mnoho nepociťoval, ale jsem rád, že to potom přišlo. Když se některá řada přetěžuje, může se stát, že to hráče v závěru utkání doběhne.

Dá se říci, že sezona je pro vás vynikající: dvacet gólů a jedenáct asistencí... Čekal jste to?

Abych řekl pravdu, nečekal. Věřil jsem, že se nějakým způsobem prosadím, ale neočekával jsem, že takto. Jsem hrozně rád, ale snažím se na to nemyslet. Zápasy jdou rychle za sebou, takže musím mezi nimi hodně odpočívat a být stále připravený.

Dominik Kubalík (druhý zleva) oslavuje se svými spoluhráči svoji branku v utkání NHL na ledě Toronta.

Nick Turchiaro, Reuters

Je zvláštní pocit, nastupovat v první útočné řadě Chicaga?

Pro mě je neskutečné hrát s kapitánem Jonathanem Toewsem. Vždycky jsem ho bral za velkého hráče a teď si užívám, že s ním hraji, obzvláště v domácích zápasech.

V Chicagu je skvělá atmosféra. Liší se nějak od té, co je v Kanadě?

Zatím jsem to nijak nepozoroval. Mám za sebou pár zápasů v Kanadě. Přiznám se, že okolí ani moc nesleduji. Snažím se soustředit sám na sebe. Myslím, že atmosféra v Chicagu patří k těm lepším, že se dá srovnávat s tou v Kanadě.

Hrál jste v Plzni, ve švýcarské lize, nyní v NHL. Lze porovnat jednotlivé soutěže?

Každá liga má svá specifika. Švýcarská liga je hodně podobná zdejší NHL. Hraje se nahoru, dolů, hodně se střílí, hodně se dohrává. Úroveň je pochopitelně jiná. V Plzni jsme hráli trochu víc na krásu.

Dominik Kubalík z Chicaga v akci.

Vlastimil Vacek, Právo

Vidíte rozdíl mezi Západní konferencí a Východní? Na západě se víc cestuje, mužstva z východu jsou víc odpočatá...

Zatím jsem se na to nezaměřoval. Spíše se soustřeďujeme, abychom získali body...

Které mužstvo na vás zatím udělalo největší dojem?

Asi Colorado, oba zápasy byly velice těžké. Tady v Torontu byla na začátku skvělá atmosféra. Hráli jsme zde MS dvacítek, a tak jsem byl rád, že jsem se sem vrátil.

A letošní MS dvacítek?

Trochu mě mrzí, že to naši nedotáhli trochu dál, ale atmosféra v Česku byla úžasná.

Jste z Plzně, sledujete, jak hraje v sezoně?

Sleduji, protože tam mám spoustu kamarádů a držím jim palce.