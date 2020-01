Český útočník Bostonu David Krejčí oslavuje svůj gól do sítě Vegas v zápase NHL.

Hokejisté Bostonu se radují z gólu do sítě Vegas

Hokejisté Caroliny se radují z gólu do sítě Winnipegu

Hosté z Vegas začali na ledě Bostonu lépe, když je už ve druhé minutě poslal do vedení Stone. Brunis stihli do konce úvodního dějství díky Lauzonovi, na jehož brance si připsal asistenci David Krejčí, vyrovnat. Po dvou třetinách však znovu šli do vedení Rytíři, o což se v 31. minutě v přesilové hře postaral Hague.

Finiš domácích přišel a závěrečné části. Na 2:2 vyrovnával v 45. minutě DeBrusk a rozhodující úder si Medvědi schovali do 53. minuty. Vítěznou branku si připsal David Krejčí, který nejdříve tečoval nahození Carla, na což dokázal Fleury ještě instinktivně reagovat, na následnou dorážku do odkryté branky již ale neměl nárok.

Třiatřicetiletý český útočník si tak připsal 12. branku v ročníku, celkově má na svém kontě 34 kanadských bodů.

Sestřih zápasu Boston - Vegas

Mrázek a Nečas zářili

Povedený večer mají za sebou i Petr Mrázek a Martin Nečas v dresu Caroliny, která si na domácím ledě poradila s Winnipegem 4:1. Prvně jmenovaný se mohl pochlubit přes 94 procentní úspěšností zákroků, český útočník si zase připsal svůj dvanáctý gól v sezoně.

Martin Nečas se o něj postaral už v 3. minutě utkání, když parádní akcí od pravého mantinelu blafákem do bekhendu překonal hostujícího Hellebuycka a poslal tak svůj tým do vedení 1:0. A to nebylo ze strany domácích vše. Po trefách Williamse a Teravainena vyhráli první třetinu 3:1, když Mrázka překonala poprvé a naposledy finská hvězda ve službách Jets Patrik Laine.

Ve druhé třetině diváci branku neviděli, poslední úder si tak Hurricanes schovali do závěrečné části, kdy svůj druhý gól večera zaznamenal Justin Williams a rozhodl tak o vítězství Caroliny 4:1.

Sestřih zápasu Carolina - Winnipeg

Voráček slaví vítězný gól

Dobrou formu z posledních zápasů potvrdili hokejisté Philadelphie i v duelu proti Pittsburghu. Skóre zápasu otevřel v 6. minutě Jakub Voráček, který využil přesného pasu Couturiera za hostující beky a bekhendovým zakončením nedal Jarrymu šanci. Kladenský rodák si tak připsal desátou branku v sezoně, celkově pak 38 kanadský bod.

Branka českého forvarda se nakonec ukázala jako vítězná. Hosté totiž nedokázali ani jednu z devatenácti střel dostat za záda výborně chytajícího Elliotta. Vítězství Flyers podpořil v druhé třetině Van Riemsdyk, třetí branku přidal při power play hostů Braun.

Sestřih zápasu Philadelphia - Pittsburgh

