Pořadatelům NHL All-Star Game neuniklo nedávné pošťuchování brankáře Binningtona se zpěvákem Justinem Bieberem, který se na svém twitterovém účtu chlubil svými hokejovými dovednostmi. Na příspěvek zareagoval právě Binnington, který Biebera vyzval k souboji na deset nájezdů a pokud by ho zpěvák aspoň jednou překonal, obarvil by si šestadvacetiletý golman vlasy na blond.

Tuto výzvu Bieber částečně přijal, jen místo barvení dal v sázku 10 tisíc dolarů, které by jeden nebo druhý poslal na charitu. Podle Hertla, který o sázce věděl, měl zpěvák opravdu na dnešní exhibici dorazit, ale když se neukázal, neváhal ani minutu a na slavného idola dívčích srdcí si zahrál.

The Jordan Binnington vs Justin Bieber Goalie Challenge Is Officially Onhttps://t.co/Z5qTo8MAcI pic.twitter.com/dhqlCLYkAe — Barstool Sports (@barstoolsports) January 9, 2020

"Sice bylo horší přes to vidět, sotva jsem viděl puk, ale myslím, že se to povedlo a byla sranda," říká Hertl, který opravdu žádnou legraci nezkazí.

Tomáš Hertl při dovednostní soutěži o nejpřesnějšího střelce.

Jeff Curry, Reuters

Bieber se k situaci ještě nevyjádřil, ale reakce se očekává na twitteru, skrze nějž si do něj Hertl po soutěžích trošku píchnul. Kanaďan je ale velkým fanouškem hokeje, takže by s tímto vtípkem neměl mít problém. "Určitě to zaregistruje nebo mi řekne, že jsem to jel špatně za něj," dodal český útočník. Na nájezd skoro neviděl, takže se mu ani příliš nevydařil, ale to mu vůbec nevadilo.

Nechme se překvapit, jak na to Bieber odpoví. Třeba tentokrát on v masce českého útočníka vystoupí na nějakém svém koncertu.