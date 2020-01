Komisionář NHL Gary Bettman totiž na tiskové konferenci konané během víkendového Utkání hvězd v St. Louis zopakoval svůj zamítavý postoj k uvolňování hokejistů z nejslavnější hokejové soutěže pro olympijský turnaj.

„Z našeho pohledu věříme, a naše zkušenost z pěti olympijských turnajů a neúčast (hráčů z NHL) v Pchjongčchangu nám to potvrzuje, že pro naši sezonu je (přerušení ligy) mimořádně rušivé," uvedl Bettman.

Jakub Voráček v dresu české hokejové reprezentace při utkání EHT s Finy.

Vlastimil Vacek, Právo

„Vím, že pro Hráčskou asociaci NHL je (olympiáda) i nadále priorita, pro nás ale bude velmi pohodlné, když tam nepojedeme," doplnil sedmašedesátiletý komisionář.

Nejlepší hráči světa se poprvé zúčastnili ZOH v Naganu, nechyběli ani na následujících hrách v Salt Lake City, Turíně, Vancouveru a Soči. Předloni v Pchjongčchangu už ale hráli hokejisté působících v evropských klubech.

Pustit své hráče na ZOH by znamenalo několikatýdenní přerušení soutěže v únoru, týmy se zároveň musí modlit, aby kvůli zranění na reprezentační akci nepřišly před klíčovou fází sezony o své klíčové hráče. Třeba v roce 2014 na ZOH v Soči utrpěli zranění, která je vyřadila do konce ročníku, útočníci John Tavares, Aleksander Barkov nebo Henrik Zetterberg.

Bettman míní, že namísto účasti hráčů na olympiádě by bylo vhodnější uspořádat mezinárodní turnaj, který by nenarušoval sezonu. Touhu hráčů reprezentovat svou vlast by podle šéfů NHL mohl vyřešit Světový pohár, který by se mohl uskutečnit v roce 2024 a následné by se stal pravidelným podnikem.