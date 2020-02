David Pastrňák s Davidem Krejčím znovu ukázali jak výbornými hokejisty jsou. V duelu na ledě Minnesoty se postarali celkem o pět bodů svého mužstva a po 24 hodinách slavili druhé vítězství. Druhou víkendovou branku vstřelil Ondřej Palát, jenž gólem do prázdné klece pečetil bodový zisk na ledě San Jose. Asistencí se v zápase s Coloradem blýskl i forvard Philadelphie Jakub Voráček, jehož tým zvítězil 6:3. Setjně se vedlo i Ondřeji Kašemu, jenž slavil na ledě Los Angeles také výhru. Naopak nedařilo se Davidu Rittichovi, v divokém zápase, ve kterém šel na led hned dvakrát, dostal 6 branek a jeho Calgary prohrálo 3:8.

Po volném týdnu přišly dva zápasy během dvou dnů a svěřenci Bruce Cassidyho náročný dvojboj zvládli s velkou noblesou. Po hubené výhře ve Winnipegu, kde se ukázal především gólman Tukka Rask, dostal tentokrát přednost Jaroslav Halák a nevedl si o nic hůře.

Stejně jako dlouholetá jednička Medvědů, tak i slovenský brankář inkasoval pouze jeden gól, předvedl 25 úspěšných zákroků a byl jedním ze strůjců pohodlného vítězství.

Ještě více však na ledě Xcel Energy Center opět jednou zaujalo české útočné duo Krejčí - Pastrňák. Oba se dostali mezi tři nejlepší hráče zápasu. Mladší a údernější z dvojice byl dokonce zvolen první hvězdou duelu. Ale popořadě.

Domácí celek nejdříve načal obránce Torey Krug, který dal úvodní dvě branky zápasu. Na tu první mu asistoval právě třiatřicetiletý Krejčí, na druhou tentokráte přesilovkovou, pro změnu David Pastrňák. Oslava hry v početní výhodě, tak by se dalo nazvat motto Bruins pro tenhle víkend.

Třetí a čtvrtá branka? Opět z přesilovek. Skvělá bilance pěti gólů v početní výhodě za dva zápasy. Marchandovi nejprve opět nabíjel Krug, s přispěním nejlepšího kanonýra v nhl - Pastrňáka, a pak už si právě rodák z Havířova vzal i své střelecké slovo. Třiadvacetiletý útočník už dal v kariéře hezčí góly, ale tenhle se rozhodně počítá. Osmatřicátá branka v sezoně ho znovu osamostatnila na čele střelecké tabulky zámořské ligy. Navíc prakticky rozhodla zápas. Stav 4:0 už byl pro domácí kritický.

Čestný úspěch Wild zaznamenal Mats Zuccarello, na jeho branku však ještě stihla zareagovat druhá pětka Bostonu a Anders Bjork s Jakeem DeBruskem ještě více znepříjemnili Devanu Dubnykovi sobotní večer. Výrazné vítězství 6:1 znamenalo také přiblížení se na pouhý bod lídrovi soutěže z Washingtonu...

I s velkou marodkou dokázali hokejisté Philadelphie zaskočit v domácím prostředí Colorado a podíl na první trefě měl také Jakub Voráček, který nabíjel Mattu Niskanenenovi na modrou čáru. Utkání se až do sedmnácté minuty třetí třetiny tahalo a hosté bez Pavla Francouze v brance dokázali na nástupy Flyers vždy reagovat a držet se jen o gól vzadu.

Konečnou podobu výsledku dal ale silný finiš domácích, když na konci zápasu skórovali postupně forvardi Kevin Hayes a Scott Laoughton, kteří tak dali konečnou podobu výsledku - 6:3.

Ondřej Palát skóroval do prázdné branky a pojistil tak vítězství Tampy na ledě San Jose 3:0. Hokejisté Lightning se tak radovali už potřetí v řadě a dál šplhají tabulkou Východní konference. Díky 27 vítězství v základní hrací době už mají stejně bodů jako třetí Pittsburgh.

Jubilejní dvacátý kanadský bod zaznamenal Ondřej Kaše. Jeho Anaheim zvítězil v Los Angeles 3:1 a uspěl přímém souboji posledních celků Západní konference, ač byl střelecky výrazně méně aktivnější.

David Rittich dobrovolně střídal v utkání s Edmontonem. Nepovedený začátek a 4 góly během 23 minut - dva od hvězdného Connora McDavida - to bylo na českou jedničku Calgary příliš.

To však ještě český strážce branky netušil, že na led půjde znovu. Ve Scotiabank Saddledomu se totiž do sebe na konci druhé třetiny pustili oba gólmani. Nepříliš často vídanou, ale atraktivní vložku, odnesli jak Talbot, tak i Smith, tresty do konce utkání.

V čase 39:36 popudilo Talbota, že se Sam Gagner pokoušel vyšťourat pod jeho chrániči puk a několikrát ho za to praštil. Vznikla hromadná mela, Talbot se ještě u zadního mantinelu ohnal vyrážečkou po Alexi Chiassonovi, načež zamířil ke středovému kruhu Smith. Rozzuřený gólman Calgary jeho výzvu přijal a oba si vyměnili pár ran, než Smith povalil soupeře na led.

Rittich ve třetí třetině inkasoval ještě dvakrát a celkově nepovedený večer tak skončil prohrou kanadského celku 3:8.