Daleko od pozic zajišťujících postup do play off se zatím pohybují hokejisté New York Rangers. Důležitou výhru a zvýšení nadějí na vyřazovací boje jim tak přinesla výhra nad Torontem v poměru 5:3. Hosté přitom do zápasu v Madison Square Garden vstoupili lépe a v 8. minutě šli po Tavaresově brance do vedení.

Radost z vedení však Javorovým listům vydržela jen 74 sekund, když se o vyrovnání postaral svým dvanáctým gólem v ročníku Filip Chytil. Dvacetiletý rodák z Kroměříže využil parádního pasu DeAngela, který českého útočníka našel křižnou přihrávkou a ten již neměl se střelou do poloprázdné branky problémy. A domácí šlapali i nadále. Do konce úvodní části se trefili Zibanejad a Kreider a Rangers tak po první třetině vedli 3:1.

Filip Chytil ve velké šanci před brankou Toronta

Sarah Stier, Reuters

Maple Leafs však zápas nezabalili. V 37. minutě dal kontaktní gól z přesilové hry Auston Matthews a 38. brankou v sezoně tak vyrovnal Davida Pastrňáka. Rangers si ještě do konce prostřední periody vzali po trefě Buchneviche dvoubrankový náskok zpět.

Americký střelec ve službách kanadského týmu však neskončil. Tři a půl minuty před koncem přidal Matthews druhý gól, čímž se dostal před Davida Pastrňáka, a zadělal na pořádné drama. Vyrovnat však už hosté nestihli, při power play pečetil vítězství Chytilova týmu gólem do prázdné klece McKegg.

Rangers patří v tabulce Východní konference dvanácté místo, Toronto je desáté.

Sestřih zápasu NY Rangers - Toronto

Boston jde do čela NHL

Sedm zápasů, šest výher. To je bilance hokejistů Bruins z posledních sedmi duelů. Zatím poslední triumf si Medvědi připsali na ledě Chicaga (2:1 po prodloužení) a to i bez přispění Davida Pastrňáka, který tak vyšel druhý duel v řadě bodově naprázdno.

Utkání, v němž se představila čtveřice českých hokejistů, šli jako první do vedení domácí, kterým zajistil těsný náskok v 27. minutě z přesilové hry DeBrincat. Tým Dominika Kubalíka a Davida Kämpfa však neslavil dlouho. V 33. minutě se o vyrovnání postaral Kuraly.

David Krejčí po zápase Chicaga s Bostonem

Marian Hajda

A více branek už fanoušci v základní hrací době neviděli. O tu další se k smutku většiny z nich postaral po 79 sekundách prodloužení McAvoy, který využil parádní kombinaci DeBruska a Davida Krejčího a zajistil tak hostům výhru 2:1.

Boston se tak dostal o jediný bod před Washington na první místo Východní konference a zároveň je také nejúspěšnějším týmem dosavadního ročníku NHL. Ovečkinův soubor má však o jeden zápas méně.

Dominik Kubalík po zápase Chicaga s Bostonem

Marian Hajda

David Pastrňák je s 38 brankami na třetím místě v pořadí střelců za Alexandrem Ovečkinem z Washingtonu (40) a Austonem Matthewsem z Toronta (39).

Sestřih zápasu Chicago - Boston