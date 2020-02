Protentokrát jejich střelecký prach vyschl. Boston porazil v NHL Chicago 2:1 v prodloužení. David Pastrňák a Dominik Kubalík si další gólový zápis do statistik nepřipsali. Přesto tato dvojice patří do první trojice českých hráčů v zámoří s nejvíce góly. První potvrzuje kvalitu, druhý zdařile proplouvá premiérovou sezonou v zámoří.

Pastrňák v probíhající sezoně NHL odehrál 55 zápasů a připsal si 38 branek. V celkovém pořadí je třetím nejlepším střelcem. V posledních pěti utkáních vstřelil ale jen jeden gól.

„On hraje super, je sranda se na něj koukat v zápasech i na tréninku. K tomu je super kluk v kabině i v letadle. Doufám, že mu to zase začne střílet, ať se na Ovečkina opět dotáhne," přeje mu spoluhráč David Krejčí, který si v posledních pěti zápasech připsal šest kanadských bodů.

Ruský snajpr se drží na špici střelců, tady on to zná, tady je doma. V 53 duelech si připsal 40 branek a vládne NHL. Druhý je s 39 góly Auston Matthews, třetí pozici drží s 38 zásahy třiadvacetiletý Pastrňák.

Kubalík je nováčkem v nejslavnější hokejové lize, přesto potvrzuje svoji pověst. Přišel jako střelec, předvádí se jako střelec. Ve 52 zápasech vstřelil 21 gólů a patří mu celkově 27. příčka. Mezi nováčky je dokonce první.

Čeští střelci v NHL v sezoně 2019/2020 Jméno Zápasy Góly Pořadí střelců v NHL David Pastrňák 55 38 3. místo Jakub Vrána 54 23 18. místo Dominik Kubalík 52 21 27. místo Tomáš Hertl 48 16 85. místo Ondřej Palát 52 14 106. místo Martin Nečas 49 13 133. místo David Krejčí 46 13 136. místo Filip Chytil 43 12 150. místo

„Na Pastu se hezky kouká, všichni to vidí. Já osobně se považuju více za střelce, takže na něj koukám hrozně rád. On umí vystřelit ze všeho a padá mu to tam. Přeji mu, aby to padalo dál," popřál Kubalík parťákovi z reprezentace hodně štěstí.

Sám je spokojený - 52 utkání - 32 bodů, z toho 21 gólů. V bodování nováčků je v NHL pátý. „Zatím samozřejmě super, užívám si to. Hraju první sezonu, člověk nevěděl, co od toho očekávat, a najednou je 50 zápasů pryč. Jsem rád, že už vím, co a jak. Doufám, že 30 zápasů do konce (základní části) bude úspěšných," doufá čtyřiadvacetiletý Kubalík.