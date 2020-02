Detroit nezačal zápas v Columbusu špatně, v první třetině se dostal k několika šancím, kanadský útočník Robby Fabbri dokonce nastřelil tyčku. V závěru třetiny on sám nešťastně schytal střelu obránce Jonese a nedovolil tak Columbusu skórovat. Skóre zápasu otevřel až v páté minutě 2. třetiny Werenski a jak se později ukázalo, šlo také o vítěznou trefu.

Detroit ve 3. části nevyužil dvou nabídnutých přesilovek od soupeře, naopak výhru pečetil střelou do odkryté klece při risku bez brankáře, Jenner. Columbus tedy porazil Detroit 2:0.

V New Yorku se fanoušci dočkali branky hned v úvodní třetině, kdy Girgensons bez problému překonal domácího brankáře Georgiyeva. Ve druhé třetině zvýšil na 2:0 Reinhart, po přihrávkách Eichela a Veseyho. Druhý jmenovaný pak ve třetí třetině sám, opět po přihrávce Eichela, zvyšoval náskok Buffala už na 3:0. Rangers se gólu dočkali až 3 minuty před koncem třetiny, když se trefil Zbanejad, ten pak ještě přihrával Kreiderovi na kontaktní gól na 2:3. Víc už se ale domácím nepovedlo.

Nejvíce gólů nabídl duel Toronta s Anaheimem. Po první třetině, kdy Duckcs ustáli téměř dvouminutové oslabení 3 na 5, byl stav vyrovnaný 1:1. Ve druhé části pak z přesilovky skóroval Tavares, který pak i přihrával Matthewsovi a skóre bylo rázem 3:1 pro domácí. Ve třetí třetině na 2:3 při vlastním oslabení snižoval jednadvacetiletý útočník Jones. O čtyři minuty později si Anaheim zahrál přesilovku, kterou využil po přihrávce českého útočníka Ondřeje Kašeho Henrique. Stav byl tedy vyrovnaný 3:3.

Jenže domácí Toronto se nenechalo zaskočit rychlou změnou stavu a vzalo si vedení zpět brankou Spezzy. Hostům ale jako kdyby narostla křídla. Tlačili se do branky a znovu dokázali vyrovnat a zápas dotáhnout až do prodloužení. V něm ale fauloval Rakell a dal tak domácím možnost zápas dotáhnout do vítězného konce. O to se taky postaral svým druhým gólem v zápase Tavares, který krásně tečoval před brankářem Millerem. Toronto tedy porazilo Anaheim 5:4 v prodloužení.

Jako poslední šli do akce hráči Dallasu a Minnesoty. Dallas chtěl odčinit poslední domácí porážku s Torontem, jenže to se mu nepovedlo. V první třetině sice Pavelski v přesilovce otevíral skóre a ve druhé části dokonce na 2:0 pro domácí zvyšoval Guryanov, ale ani tak si domácí nedokázali vedení udržet. Na 1:2 z pohledu Minnesoty snižoval svým prvním gólem v zápase Švéd Eriksson, o necelé 4 minuty později se trefil Donato a bylo vyrovnáno. Průběh třetí třetiny naznačoval, že zápas by mohl dojít do prodloužení, jenže necelou půl minutu před koncem přišel druhý zásah Erikssona a na to Dallas už nedokázal odpovědět. Podlehl tedy na domácím lede Minnesotě 2:3.