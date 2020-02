V dresu Anaheimu strávil na ledě šestnáct a půl minuty Ondřej Kaše a asistoval v třetí třetině při vyrovnávací brance na 3:3, kterou vstřelil Henrique v 53. minutě. Toronto se dostalo opět do vedení Spezzou, ale při závěrečné power-play Grant opět vyrovnal.

Sport.cz přináší krátký rozhovor s českým útočníkem.

Co byste řekl k asistenci na 3:3?

V přesilovce jsme měli výborný tlak. Trochu jsme to cvičili a Henriqueovi to tam padlo.

John Tavares (uprostřed) slaví se spoluhráči svůj gól v prodloužení zápasu s Anaheimem. Vlevo Auston Matthews, který v zápase zaznamenal 2 asistence a 1 gól, kterým se dotáhl na čelo tabulky střelců NHL. Vpravo Jason Spezza.

Frank Gunn, ČTK/AP

Vyrovnání přišlo, když hodiny již ukazovaly šedesátou minut...

Máme alespoň ten bod, který si zasloužíme za to, že jsme poslední třetinu odmakali. Myslím si, že ten výkon byl na oba.

Jaká je naděje Mocných kačerů na postup do Stanley Cupu?

Naděje stále je, ale nevím, jak hrála ostatní mužstva v Západní konferenci.

Vloni vás trápilo zraněné rameno, jak jste se z toho dostal?

Začátek sezóny byl těžký. Měl jsem poněkud jinou přípravu. Potřeboval jsem se rozehrát, ale teď již je to v pořádku.

V téhle sezóně sedm branek a dnes šestnáctá asistence, jak ji hodnotíte?

Mohlo by to být lepší, zatím mi to tam moc nepadá. Snažím se tlačit do branky. Šancí mám dost, ale chybí mi štěstí. V posledních deseti, patnácti zápasech to jde nahoru. Je to na dobré cestě.

Dnes přes šestnáct minut. Jak jste spokojený s časem na ledě?

V tom nevidím problém, myslím si, že je to dobré.