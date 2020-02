David Pastrňák sice neskóroval a v tabulce střelců tak zůstává třetí, za to ale dvakrát asistoval.

Jakub Voráček (vlevo dole) se zapojil i do pěstní potyčky, za kterou vyfasoval dvouminutový trest.

Ještě včera před půlnocí SEČ byly na programu 2 zápasy. Prvním z nich byl souboj Winnipegu s Ottawou, ve kterém mladičký Fin Laine z Winnipegu zažil skvělý večer. Zaznamenal totiž přesilovkový hattrick. Dva zásahy si připsal v prostřední části, po které Winnipeg vedl 4:2 a po které se také klidil z branky Anderson, kterého vystřídal Hogberg. I jeho však v přesilovce ve 49. minutě překonal finský šikula Laine, který upravil na konečných 5:2.

Ve druhém zápase se představila česká dvojce D+D, která pomohla asistencemi k výhře Bostonu nad Arizonou 4:2. David Krejčí asistoval Coyleovi u první branky Bostonu. David Pastrňák přihrával dokonce dvakrát, na přesilovkové trefy Bergerona a DeBruska. Boston zdolal Arizonu v 16. vzájemném zápase v řadě, což je nejdelší série s jedním soupeřem v klubové historii.

Zápasu předcházel slavnostní ceremoniál na počest Zdena Cháry, který nedávno překonal hranici 1500 zápasů v NHL a tisícovky v roli kapitána Bostonu. Slovenský obránce dostal na domácím ledě za bouřlivého skandování fanoušků dárky od vedení klubu i spoluhráčů.

Slavnostní ceremoniál pro Zdena Cháru

Noční zápasy odstartovaly duelem Columbusu s Coloradem, ve kterém Columbus nedokázal navázat na sérii tří vyhraných zápasů v řadě a podlehl Francouzovu Coloradu 1:2. Český golman dnešní zápas sledoval pouze ze střídačky, ale jeho kolegovi v brankovišti se vedlo skvěle. Pustil jen jednu z dvaatřiceti střel. Ve 2. třetině nestačil jen na přesilovkovou střelu Jonese.

Nejproduktivnější hráč celé NHL McDavid se svým Edmontonem přivítal na domácím ledě Nashville. Sám jednou asistoval u přesilovkové trefy Chiassona, který 9 vteřin před koncem 2. třetiny snižoval na 1:2. Po necelých čtyřech minutách 3. třetiny se poprvé v zápase prosadil Draisaitl, ten z úrovně pravého bodu pro vhazování přesně zavěsil. Druhou trefu přidal v přesilovce v 53. minutě, kdy napodruhé překonal brankáře Sarose, když přesně vystřelil k bližší tyči.

Českého hráče jsme mohli vidět v akci až v utkání Floridy s Pittsburghem, když se za Tučňáky představil útočník Dominik Simon, který však v zápase vyšel bodově na prázdno. Dařilo se ale jeho kolegům z první formace. Obránce Letang otevíral v 7. minutě skóre po samostatném úniku, když backhandem překonal Bobrovského. O chvíli později asistoval u druhého zásahu Tučňáků. V první třetině dokázali domácí snížit na 1:2, ale ve 24. minutě zvyšoval na 3:1 Crosby, který nohou šikovně usměrnil McCannonovu střelu za záda golmana. O minutu později sice opět přišlo snížení ze strany Floridy, ale vyrovnat už nedokázala.

Až prodloužení rozhodlo vyrovnaný duel Montrealu s Torontem. Po dvou bezbrankových třetinách se jako první prosadil na začátku té třetí Tavares, který skóroval potřetí v posledních dvou zápasech. Dvě a půl minuty před koncem však z vrcholku pravého kruhu pro vhazování vyrovnal Scandella. Prodloužení rozhodl svou šestou brankou v dresu Montrealu Kovalčuk.

New Jersey začíná chytat druhý dech?

Po páteční výhře nad Philadelphií 5:0 dnes New Jersey porazilo Los Angles 3:0. Branku Ďáblů uzamknul golman Blackwood a nepustil ani jednu z 37 střel. Nepřekonal ho ani Slovinec Kopitar při trestném střílení. Jersey o výhře rozhodlo ve 2. třetině, ve které padly všechny 3 branky. Trefili se postupně Gusev, Coleman z přesilovky a Palmieri.

Zápas mezi Tampou a Islanders rozhodlo až poslední dějství. Ve 2. třetině sice už po 14 sekundách skóroval Point a Tampa šla do vedení 1:0, po střele Verhaegha ve 3. části vedla už 2:0. V přesilovce pak sice snížil na 1:2 Brassard, jenže minutu před koncem přidal konečný zásah Stamkos a Tampa se tak mohla radovat ze své šesté výhry v řadě. Palát na straně vítězů nebodoval.

Voráček asistoval u kanonády ve Washingtonu

Demolici Washingtonu na domácím ledě předvedli Letci z Philadelphie, ti zvítězili 7:2. Skóre přitom otevřel až v 16. minutě Couturier, kterému asistovala „zrzavá dvojka" Giroux+Voráček. V čase 18:18 vyrovnal v přesilovce Oshie, kterému přesně nabil český útočník Jakub Vrána. Po necelých pěti minutách druhé třetiny se Philadelphie dostala do vedení 4:1, když první dva góly dělilo od sebe pouhých 14 vteřin. Na druhý gól Couturiera v zápase přihrával opět Jakub Voráček, který ze středního pásma přesně nabil kanaďanovi do úniku. „Voras" se ještě ve 2. třetině zapojil do potyčky s Dowdem a byl si posedět na trestné lavici.

Ve třetí třetině obdržel brankář Holtby během pěti minut další 3 góly a pakoval se z branky. Jeho kolega Samsonov už pak musel zasahovat jen jednou a úspěšně. V 53. minutě ještě lehce upravil na konečných 2:7 z pohledu Washingtonu Kuzněcov.

Utkání St. Louis s Dallasem bylo zápasem dvougólových střelců. Prvním z nich je obránce Colton Parayko, díky kterému se St. Louis ujalo vedení 2:0 v zápase. V přesilovce krátce před koncem první třetiny snížil na 1:2 Jamie Benn. Po polovině zápasu vyrovnal Roope Hintz, který pak také rozhodl svým druhým gólem v zápase prodloužení. Dallas tedy zvítězil na ledě St. Louis 3:2.

