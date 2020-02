Zuckera si vybrali Wild jako 59. hráče draftu 2010, nějakou dobu mu ale trvalo, než se do NHL naplno prosadil. V základní části má na kontě 456 zápasů a 243 bodů za 132 gólů a 111 asistencí. V 31 duelech play off přidal osm bodů (4+4). V této sezoně odehrál 45 zápasů a zaznamenal 29 bodů (14+15). Jeho jméno bylo skloňováno v souvislosti s možnou výměnou již delší dobu, údajně kvůli nespokojenosti se svou rolí v týmu.

Pětadvacetiletý Američan Galchenyuk byl během posledního léta součástí trejdu, při němž se z Pittsburghu do Arizony stěhoval Phil Kessel. Trojka draftu 2012 má v aktuálním ročníku na kontě 17 bodů (5+12) ze 45 utkání. Celkem odehrál Galchenyuk v základní části NHL za Penguins, Arizonu a Montreal 535 utkání s bilancí 313 bodů, 132 branek a 181 přihrávek. V play off nastoupil do 28 zápasů a stihl 13 bodů (4+9).

Devatenáctiletý Addison zatím NHL neokusil. V dresu Lethbridge si za 39 utkání v této sezoně juniorské WHL připsal 43 bodů (10+33). Byl také oporou Kanady na mistrovství světa hráčů do 20 let v Ostravě a Třinci, kde mladí reprezentanti kolébky hokeje získali zlato.

Minnesota obdrží právo volby v 1. kole už pro letošní draft v případě, že se Penguins dostanou do play off. Pokud se jim to nepodaří, bude mít Pittsburgh do 1. června možnost se rozhodnout, zda podstoupí Wild volbu v prvním kole už letos, nebo až v draftu v příštím roce.