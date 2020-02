Pětadvacetiletý Jones si podvrtl kotník při sobotním duelu Blue Jackets s Coloradem (1:2). Američan navíc utrpěl vlasovou zlomeninu.

Jeho bilance v sezoně se tak zastavila na 56 vystoupeních a 30 bodech za šest branek a 24 nahrávek. S průměrem odehraných 25 minut a 17 sekund na zápas byl nejvytíženějším hráčem týmu a šestý v lize.

Celkem má držitel bronzu ze světového šampionátu v Praze 2015 na kontě v základní části NHL 524 zápasů a 258 bodů za 60 gólů a 198 asistencí. Ve 27 utkáních play off přidal 20 bodů (4+16).

Dlouhodobá fáze NHL skončí 4. dubna. Pokud by šlo vše podle plánu, čtyřka draftu 2013 by mohla do sezony zasáhnout ještě v play off. Jones má v tomto ohledu slibné vyhlídky, neboť Columbusu patří v tabulce Východní konference postupové šesté místo.