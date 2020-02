Bude to ještě o Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce základní části NHL bitva na ostří nože! A z pohledu českého fanouška o to napínavější, že mezi protagonisty o korunu pro kanonýra elitní hokejové ligy světa figuruje David Pastrňák. Třiadvacetiletý forvard Bostonu pomohl ve středu Bruins k výhře 4:1 nad slavným Montrealem a čtvrtým hattrickem v sezoně se s 41 zásahy znovu vyšvihl do čela tabulky ostrostřelců. O gól předstihl Alexandra Ovečkina z Washingtonu a Austona Matthewse z Toronta.