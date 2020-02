"Spousta lidí říká, že bez Connora nemůžu hrát, tady je odpověď," řekl Draisaitl po výhře 4:3 v prodloužení nad Carolinou, k níž přispěl gólem a dvěma asistencemi. Od chvíle, kdy je McDavid se zraněným kvadricepsem na marodce vyhráli Oilers tři ze čtyř zápasů a vedou Pacifickou divizi.

Čtyřiadvacetiletému rodákovi z Kolína nad Rýnem chybí už jen pět bodů (34+61), aby dorazil na kótu 100. Pokud by se mu to podařilo během následujících dvou zápasů s Bostonem a Minnesotou, stal by se navíc prvním hráčem, který by dal dohromady stovku za 61 utkání od sezony 1996-97, kdy to zvládl Mario Lemieux.

Český útočník David Pastrňák zpečetil 42. gólem v sezoně vítězství hokejistů Bostonu v utkání NHL nad Detroitem 4:1.

Bob Dechiara, Reuters

„Jen si říkám, abychom ho moc nezavařili," žasne nad výkony německého tahouna edmontonský kouč Dave Tippett.

Draisaitl v průměru za zápas odehraje 22:33 minuty, nejvíc ze všech útočníklů v NHL. Vyhrává buly, chodí na přesilovky i na oslabení.

"Když to na něj zkoušíte s rychlostí, tak vás přechytračí. Pokud přitvrdíte, je jak ryba ve vodě," říká spoluhráč Darnell Nurse.

Druhý v pořadí produktivity Pastrňák ztrácí na Draisaitla 13 bodů, McDavid už 14. Vítěz Art Ross Trophy pro krále bodování byl pětkrát z posledních osmi sezon vyhlášen zároveň držitelem Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče. Zdá se tedy, že je slušně zaděláno na unikátní německý zápis do dějin NHL.

Nejproduktivnějším německým hráčem v historii zámořské soutěže je dosud se 487 body Marco Sturm, druhý Jochen Hecht nastřádal 463 bodů. Už nyní je se 407 body třetí Draisaitl, který je ale nasbíral za 410 zápasů, zatímco jeho krajané potřebovali 938 resp. 833 utkání.

Přezdívka 'Německý Gretzky' tak není vůbec od věci. Pokud by se na udílení cen NHL v Las Vegas fotil Draisaitl s trofejemi, už by mu ji nikdo neodpáral.