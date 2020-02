Hokejisté Vegas Golden Knights se radují z branky do sítě Washingtonu

Třetí vítězství v řadě chtěli přidat hokejisté Vegas v domácím duelu proti Coloradu. A svůj cíl začali plnit od prvních minut. První třetinu vyhráli po trefách Holdena a Smitha 2:0, když pod se pod první zásah podepsal i Tomáš Nosek, jenž rozehrál křižnou přihrávkou napříč obranným pásmem soupeře parádní akci, kterou zakončil za záda bezmocného Holtbyho právě kanadský bek Nick Holden. Pro Tomáš Noska se tak jednalo o jedenáctý bod v probíhajícím ročníku.

A Rytíři nepolevovali ani ve druhé třetině. V 35. minutě zvýšil už na 3:0 Pacioretty a zdálo se být o výsledku utkání rozhodnuto. Washington však utkání ještě pořádně zdramatizoval. V 49. minutě se parádní ranou do pravého horního rohu Freuryho branky prosadil Oshie.

Alexander Ovečkin se v zápase proti Vegas gólově neprosadil

Zjevně namlsaný americký útočník si celou situaci zopakoval o dvě minuty později, kdy z velmi podobné situace a prakticky ze stejného místa v pravém kruhu tentokrát střelou na bližší tyč snížil na 2:3. Na obou jeho trefách se asistencí podílel Jakub Vrána, který si tak připsal už 49 (23+26) kanadských bodů. Pražský rodák si o dva body vylepšil svůj bodový rekord z minulého ročníku.

Více však už hosté nestihli, prohráli 2:3 a připsali si tak čtvrtou porážku z posledních pěti zápasů. Přesto patří týmu z hlavního města třetí příčka Východní konference, Vegas jsou v Západní na páté pozici.

Francouz Blesky nezastavil

Souboj týmů ze špičky NHL začalo lépe Colorado, které poslal proti Tampě v 5. minutě do vedení švédský útočník Burakovsky. Blesky se však do svého soupeře řádně pustily mezi 25. 34. minutou, kdy Pavla Francouze postupně překonali po Palátově parádní nahrávce Killorn, Gaunce a Stamkos a hosté rázem vedli 3:1. Otřesení domácí se díky MacKinnoně brance 94 sekund před koncem druhé části vrátili do hry a po dvou třetinách tak vedla Tampa 3:2.

O vyrovnání se postaral v 44. minutě Valerij Ničuškin a o vítězi tak muselo rozhodnout prodloužení. V něm se prosadila největší hvězda v barvách Tampy Nikita Kučerov, který svým 29. gólem v sezoně a 73 kanadským bodem rozhodl o vítězství hostů 4:3. Pavel Francouz dokončil utkání s 85 procentní úspěšností zákroků.

Colarado je v tabulce Západní konference třetí, Tampa si upevnila druhé místo ve Východní konferenci jen bod za nejúspěšnějším týmem soutěže Bostonem. Lightning tak zároveň vyhráli již svůj jedenáctý zápas v řadě.

Ve zbývajících zápasech přestřílelo Calgary s Davidem Rittichem na střídačce Anaheim 6:4, výhru slaví i Florida, která uspěla na ledě San Jose 5:3 a Arizona po vítězství nad Islanders 2:1.

