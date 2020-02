Českým hokejistům se ve středečních duelech NHL mimořádně střelecky dařilo. David Pastrňák (1+1) rozhodl v prodloužení o výhře Bostonu v Edmontonu 2:1 a se 43 trefami se v čele tabulky kanonýrů opět dorovnal s Austonem Matthewsem. Byl vyhlášen třetí hvězdou utkání, stejně jako Dominik Kubalík, jehož dva góly ale jen mírnily porážku Chicaga s New Yorkem Rangers 3:6. V dresu vítězů otevřel skóre utkání Filip Chytil. Jednou brankou pomohl Radek Faksa k triumfu Dallasu nad Arizonou 3:2.

Útočník Chicaga Blackhawks Dominik Kubalík (8) se raduje z gólu proti New Yorku Rangers.

Pastrňák měl prsty hned v prvním gólu utkání, když ve středním pásmu otočil hru, znovu zavelel k útoku přes Brada Marchanda, po jehož ideální přihrávce do mezikruží proměnil blafák Patrice Bergeron.

Jenže ve třetí třetině v přesilovce srovnal tečí střely od modré Sam Gagner. Rozhodlo se tak až ve druhé minutě prodloužení, kdy poslal David Krejčí jmenovce Pastrňáka do samostatného nájezdu a 23letý havířovský snajpr zápas ukončil.

Boston vyhrál počtvrté za sebou a s 88 body vládne celé NHL. Edmonton se musel popáté v řadě obejít bez zraněného Connora McDavida.

V souboji dvou týmů, které musejí v boji o play off ještě pořádně přidat, měl v Chicagu navrch New York Rangers. Do vedení ho poslal už ve druhé minutě Filip Chytil, když po levé straně prosvištěl kolem švédského beka Adama Boqvista a z úhlu zavěsil.

Ve druhé třetině ale srovnal Dominik Kubalík. Plzeňský snajpr ranou z první využil ostrý křížný pas od Duncana Keitha.

Další parádu si Kubalík schoval do třetí třetiny, kdy si pohrál se dvěma hráči Rangers a bekhendem zaznamenal už svoji 25. trefu v sezoně. Jenže v posledním dějství utkání jen mírnil pětigólovou smršť hostů. Exceloval především Chris Kreider, který zaznamenal gól a dvě asistence.

Do čela Západní konference se vyšvihl Dallas. K vítězství v Arizoně mu pomohl krásnou bekhendovou trefou v přesilovce také Radek Faksa. Jedenáctým zásahem v sezoně vystřelil vedení 2:1. Pak sice duel ještě srovnal Chris Fischer, ve třetí třetině ale rozhodl Jamie Oleksiak.

Jen o bod za Dallasem zaostává Colorado, jehož brankář Pavel Francouz byl vyhlášen třetí hvězdou utkání po výhře Lavin nad New Yorkem Islanders 3:1. Plzeňský gólman si připsal 27 úspěšných zákroků. Vítězný debut v NHL si za Colorado prožil dvacetiletý útočník Martin Kaut, jenž odehrál necelých osm minut.