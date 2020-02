Většinu sezony nastupuje v elitní útočné formaci s kapitánem Crosbym, Tučňáci vedou svoji divizi a mají našlápnuto do play off. Přesto český hokejový útočník Dominik Simon úplně spokojený není. Ví totiž, že má na to, aby předváděl lepší výkony.

V této sezóně máte na kontě sedm branek a patnáct asistencí. Jste s touto bilancí spokojen?

Snažím se být spokojený s tím, co je, ale popravdě spokojený nejsem. Vím, že mám na víc. Na druhou stranu jsme první v divizi, já hraji v prvním útoku, takže si nemohu stěžovat a brečet. Věřím, že se to projeví i ve statistikách.

Jak se vám hrálo v útoku s Jasonem Zuckerem a Sidneyem Crosbym?

S Zuckerem se hraje výborně, zapadá do stylu, který hrajeme. Je rychlý, dobře bruslí, dokáže si najít místo a umí napadat. To nám hodně pomáhá.

Hrajete v prvním útoku, zkoušejí trenéři, kdo se k této dvojici hodí?

Většinu sezony jsem s nimi hrál, ale někdy se to přehodí. Záleží na tom, jak to cítí trenéři. Těch změn během zápasu i mezi jednotlivými utkáními je hodně a hráč musí být na to připraven, musí se na to soustředit a reagovat co nejlépe.

Český útočník Dominik Simon přijímá u střídačky gratulace od spoluhráčů z Pittsburghu poté, co vstřelil gól v utkání NHL proti Washingtonu.

Brad Mills, Reuters

Přestože v mužstvu nemáte krajana, prohodíte občas něco v češtině s německým útočníkem Dominikem Kahunem, rodákem z Plané nedaleko Tachova?

Nevěděl jsem, že umí česky, ale poslal mi zprávu, když přicházel do Pittsburghu. Jsem rád, že se můžeme spolu pobavit a česky spolu mluvíme hodně. Někdy se na zavolání „Dom" otočíme oba. Občas na nás zavolá někdo příjmením, aby nás rozlišil.

Funguje to i na ledě?

Někdy jo, soupeř nám nerozumí a je z toho překvapený.

Kahun čtvrteční zápas kvůli zranění nedohrál. Už víte, jak je na tom?

Na ledě to vypadalo špatně, ale teď se zatím neví.

Souboj s Torontem z hlediště sledovali i reprezentační trenér Miloš Říha s asistentem Robertem Reichlem. Naťukávali vás s ohledem na květnové MS ve Švýcarsku?

Mistrovství světa je za dlouho. Zájem o reprezentaci je vždycky, ale věřím, že se dostaneme, co nejdále ve Stanley Cupu.