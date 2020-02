Jak složité bylo jednání o nové smlouvě?

Základem byl velký zájem Colorada. Pavel je skvělý kluk, obrovský profesionál a samozřejmě vynikající gólman. Klub ho chtěl udržet v organizaci, také Pavel je v týmu po hokejové i lidské stránce maximálně spokojen. Jednalo se od startu roku, nebyli jsme tlačeni časem. Finální dohoda je skvělou zprávou pro všechny strany.

Byla ve hře také delší varianta kontraktu?

Nebyla naším cílem. Pavel prokazuje vzestupnou výkonnost, dozrál do fantastického gólmana. Udivuje také rychlostí, se kterou se adaptoval na zámořský hokej. My věříme, že své aktuální výkony ještě dokáže posunout a dlouhodobě potvrzovat. Po konci nového dvouletého kontraktu bude ideální doba na podpis delší smlouvy v pozici jasné jedničky týmu NHL.

Pavla Francouze znáte dobře, přesto – čekal jste, že se v NHL prosadí tak, jak to v této sezoně předvádí? Ve statistikách je na skvělých číslech...

Byl jsem o něm přesvědčen. Pavel musel v každém svém angažmá, včetně Česka, postupně potvrzovat svoji pozici. Nikde nic nedostal zadarmo, všude se o svoji šanci musel poprat. Od prvního týdne v Denveru mi posílal pozitivní zprávy, vynikající zpětnou vazbu jsem měl také z klubu. Základem je jeho nastavení v hlavě, jakékoliv překážky bere jako výzvu a další možnost osobního posunu. Líbí se mi, jak statistiky bere s rezervou. Především u gólmanů je to vždy také o týmu, za kterým chytají. Colorado je fantastickým celkem, svým gólmanům umí pomoct a Pavel to nikdy nezapomene zdůraznit.

Může být inspirací také pro další hokejisty, kteří by ve vyšším věku přemýšleli o šanci v zámoří?

Bylo by to skvělé. Když Pavel zvažoval fantastickou nabídku z Petrohradu, řekl jsem mu jednoznačně, že by měl zvolit možnost zámořské cesty. Aby si zkusil tento sen splnit a nemusel jednou promarněné šance litovat. A stejně tak bych mluvil s každým hráčem, který by byl v podobné kariérní situaci jako Pavel. U každého hráče samozřejmě hrají roli jiné proměnné, ale ten základ – zkusit si splnit ten nejvyšší možný sen, kvůli kterému se hokej hraje – by měl být u všech stejný.