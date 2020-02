Útočník Chicaga Blackhawks Dominik Kubalík (8) přijímá gratulace od spoluhráčů poté, co vstřelil v NHL další gól.

Třiadvacetiletý Vrána, jenž naposledy skóroval 27. ledna, vstřelil úvodní branku utkání v 7. minutě. Po samostatném průniku sice jeho střelu zastavil brankář Matt Murray, puk si ale srazil do branky obránce Penguins Marcus Pettersson.

Pittsburgh v druhé třetině díky brankám Patrica Hörnqvista a Sidneyho Crosbyho vývoj otočil, Capitals ale třetí část vyhráli 4:1 a po vítězství vystřídali svého rivala v čele divize. Dvě branky Washingtonu vstřelil švédský útočník Carl Hagelin, jenž v letech 2016 a 2017 získal v dresu Penguins Stanley Cup.

Den poté, co vstřelil svou jubilejní 700. branku v NHL, se tentokrát do statistik nezapsal Alexandr Ovečkin. Kapitán Capitals tak stále ztrácí na nejlepšího kanonýra sezony Davida Pastrňáka tři góly.

Jednou se mezi střelce zapsal také Dominik Kubalík. Jeho Chicago sice prohrávalo v Dallasu po první třetině 0:1, v divoké prostřední části však český útočník tvrdě pálil z kruhu při přesilovce a srovnal skóre. Ještě před odchodem do kabin však Dallas poslal znovu do vedení Seguin. Následně sice Švéd Janmark neproměnil samostatný nájezd, tým Stars to však mrzet nemuselo. Další branka už totiž nepadla a tak bere výhru po výsledku 2:1.

Z těsné výhry 2:1 nad Winnipegem se naopak těšil Michael Frolík v dresu Buffala. Hrdinou zápasu byl dvougólový střelec Kyle Okposo, jenž nastupuje ve čtvrté útočné formaci. Na jeho první trefu ještě reagoval vyrovnáním Wheeler. Na druhý zásah jednatřicetiletého Američana už ale tým Jets nenašel odpověď.