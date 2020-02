V době, kdy svádějí boj o postup do play off NHL, to jsou pro ně hodně citelné ztráty. Hokejisté Caroliny se podle jejich trenéra Roda Brind´Amoura budou muset delší dobu obejít bez obou svých gólmanů Petra Mrázka a Jamese Reimera, kteří shodně utrpěli zranění v sobotním utkání v Torontu.

„Nemám žádné novinky. jak dlouho budou mimo hru. Ale očividně to nebude krátkodobé. Všichni budou chybět delší dobu," uvedl Brind'Amour v pondělí a měl na mysli i obránce Bretta Pesceho, který laboruje s poraněným ramenem.

Jednatřicetiletý Kanaďan Reimer si přivodil zranění v dolní části těla, když do něj útočník Maple Leafs Zach Hyman natlačil obránce Hurikánů Jacoba Slavina a oba spadli do branky. Reimera tak mezi třemi tyčemi musel nahradit o tři roky mladší Mrázek, v brance ale vydržel necelých osmnáct minut.

Střet s Kylem Cliffordem totiž odnesl otřesem mozku a utkání tak musel dochytat „pohotovostní" brankář David Ayres. Dvaačtyřicetiletý rolbař Toronta Marlies z farmářské AHL inkasoval dva góly, připsal si osm zákroků a stal se nejstarším gólmanem v dějinách NHL, který při svém debutu v soutěži slavil vítězství.

Podle generálního manažera Caroliny Dona Waddella by se z obou zraněných gólmanů mohl dříve vrátit do hry Mrázek. „Musí však absolvovat povinná vyšetření spojená s otřesem mozku, i když nepociťuje žádné bolesti hlavy. Jsou to maximálně týdny, u Petra to může být kratší," odhaduje Waddell.

Navzdory zraněním obou svých gólmanů vedení klubu před uzávěrkou přestupů nepřivedlo žádnou náhradu. V úterním utkání s Dallasem se tak v brance objeví Alex Nedeljkovic, nebo Anton Forsberg, kteří byli povolání z farmy.