Skóre duelu ve Washingtonu otevřel svým 701. gólem v NHL Alexandr Ovečkin, když před brankovištěm poslal puk ze vzduchu po vlastní vyražené střele za brankářova záda. Náskok Capitals zvýšil po parádním sólu přes celé hřiště Jakub Vrána. Už pětadvacátým zásahem v sezoně si tak vytvořil své kariérní maximum v NHL.

Washington vedl dokonce už 3:0, jenže hosté z Winnipegu dokázali manko smazat a zápas tak dospěl až do nájezdů, v nichž rozhodl opět Ovečkin. Svůj pokus neproměnil ve své premiéře v Capitals jeho krajan Ilja Kovalčuk, který vyšel v utkání bodově naprázdno.

Ovečkin se přiblížil na rozdíl dvou tref v pořadí kanonýrů na celkového lídra Davida Pastrňáka, jenž se stejně jako jeho jmenovec Krejčí tentokrát nedokázal v duelu proti Calgary prosadit proti brankáři Davidu Rittichovi.

Pastrňák proti němu vyslal čtyři střely, ale ani jedna se neujala. Havířovský rodák nakonec skončil utkání (stejně jako Krejčí) s negativní statistikou -2. Rittich si připsal 26 úspěšných zákroků. V oslabení ho překonal až ve druhé třetině Brad Marchand. Ve třetím dějství pak po skrumáži před bránou protlačil puk za jeho záda Chris Wagner.

Dvěma góly se za Flames blýskli Sean Monahan a Mikael Backlund. Calgary vyhrálo potřetí z posledních čtyř zápasů a drží první divokou kartu pro play off ze Západní konference. Boston navzdory porážce dál vládne celé NHL. V jeho sestavě chyběla kvůli poranění hlavy nová posila Ondřej Kaše.

Na pozici zajišťující druhou divokou kartu se posunul Nashville díky výhře nad Ottawou. Kanadský tým už je bez šancí na play off, ale v utkání šel dvakrát do vedení. Podruhé to bylo zásluhou Filipa Chlapíka, který pohotovou bekhendovou dorážkou skóroval na 2:1 a radoval se ze své třetí trefy v sezoně.

Domácí tým ale ve druhé části zásluhou Ryana Ellise a Viktora Arvidssona zápas otočil.

Pavel Zacha pomohl dvěma asistencemi New Jersey k vítězství nad Detroitem 4:1. Byl vyhlášen třetí hvězdou utkání a potvrdil, že prožívá zatím nejvydařenější sezonu v NHL.

Zacha se nejprve zapsal do statistik v přesilovce ve druhé třetině, kdy jeho zblokovanou střelu poslal do brány Jesper Bratt a zvýšil na 2:0. I podruhé český forvard bodoval v početní převaze, když ve třetím dějství nahrál Nikitu Gusjevovi na gól na konečných 4:1. V sestavě Detroitu dál chybí zranění Filipové Hronek a Zadina.

Chicago prohrálo divokou přestřelku v St. Louis 5:6. Kanonýr Dominik Kubalík se tentokrát gólově neprosadil, ale připsal si bod poté, co se zapojil do gólové akce v přesilové hře, po níž Patrick Kane zvyšoval na 3:1 pro Blackhawks.

Domácí už na začátku třetí třetiny ale zápas otočili. Ke srovnání skóre na 4:4 pak pomohl David Kämpf, z jehož hokejky se při mele v brankovišti dostal puk ke skórujícímu Matthewovi Highmoreovi. Hosté šli dokonce záhy znovu do vedení, přestřelku ale svým druhým gólem v utkání definitivně rozhodl Zachary Sanford.