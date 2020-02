Ovečkin nastoupil na červený koberec rozprostřený na ledě se synem Sergejem v náručí, nechyběla ani jeho těhotná manželka Anastasia. Ruskému carovi přímo na ledové ploše gratulovali i většinový majitel Capitals Ted Leonsis, prezident klubu Dick Patrick a zástupce komisionáře NHL Bill Daly.

Všichni společně pak na multimediální kostce nad ledem sledovali několikaminutové video, v němž Ovečkinovi blahopřálo všech šest žijících členů klubu 700. Za zesnulého Gordieho Howea pak promluvil jeho syn Mark.

„Byl to pro mě speciální moment, obzvlášť díky tomu, že jsem po celou dobu měl na rukách Sergeje. Ještě jednou děkuji svému klubu za všechno, co pro mě udělal," neskrýval potěšení rodák z Moskvy.

Tabulka deseti nejlepších střelců v dějinách NHL 1. Wayne Gretzky 894 2. Gordie Howe 801 3. Jaromír Jágr 766 4. Brett Hull 741 5. Marcel Dionne 731 6. Phil Esposito 717 7. Mike Gartner 708 8. Alexandr Ovečkin 701 9. Mark Messier 694 10. Steve Yzerman 692

Ovečkin poslouchal vzkazy od Mikea Gartnera, Phila Esposita, Marcela Dionneho, Bretta Hulla, Jaromíra Jágra i Waynea Gretzkyho, jenž tabulce střelců NHL s 894 góly vévodí. Ruský car na něj aktuálně ztrácí 193 gólů, což pro něj nemusí být nedosažitelná meta.

„700 gólů, to je opravdu hodně, věř mi. Mně to trvalo mnohem déle. Zasloužíš si to," připomínal ve videu natočeném na kladenském zimáku Jágr, že zatímco on se jubilejní 700. trefy dočkal ve 42 letech (v dresu New Jersey), Ovečkin to zvládl o osm let mladší.

Gratulace Jaromíra Jágra Alexandru Ovečkinovi.

repro twitter Washingtonu Capitals

„Kdybych byl Wayne Gretzky, tak už bych se klepal (strachy). Protože si myslím, že ho můžeš překonat," věří Jágr, že Ovečkin může vystoupat až na střelecký trůn.