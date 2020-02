"Událo se toho docela dost. Budoucnost budu muset řešit, ale nedá se říct, že už bych v tom měl jasno. Budu muset udělat nějaká rozhodnutí," uvedl Bouwmeester na středeční tiskové konferenci v St. Louis.

Zkušený hokejista zkolaboval 11. února ve 13. minutě utkání na ledě Anaheimu a lékaři museli použít defibrilátor, aby obnovili činnost jeho srdce. Následně byl převezen do nemocnice, kde mu později lékaři voperovali do hrudníku kardioverter-defibrilátor, který hlídá jeho srdeční rytmus.

"Přišlo to naprosto znenadání," vzpomínal Bouwmeester na dva týdny starý incident. "Všechno až do té doby bylo normální. Nebyl jsem nemocný, nic se mi nedělo. Přišlo to úplně náhle," dodal rodák z Edmontonu.

Po sezoně, do níž už nezasáhne, skončí Bouwmeesterovi v St. Louis smlouva. O případném pokračování se budou bavit s generálním manažerem Dougem Armstrongem až v létě. "Je únor, nemusíme dělat žádná velká rozhodnutí teď," uvedl Armstrong.

Lékaři Bouwmeesterovi řekli, že po srdeční příhodě může vést normální život. "Byla to docela strašidelná záležitost, ale teď už je všechno v pohodě," uvedl obránce, jenž loni pomohl Blues získat první Stanley Cup v klubové historii.

Olympijský vítěz a dvojnásobný mistr světa Bouwmeester působí v NHL sedmnáctou sezonu. Svého času byl železným mužem soutěže, když mezi lety 2005-2012 nevynechal ani jeden zápas základní části. V dresech Floridy, Calgary a St. Louis odehrál 1240 duelů, v nichž si připsal 88 gólů a 336 asistencí.

Zápas mezi Anaheimem a St. Louis byl po Bouwmeesterově kolapsu předčasně ukončen. Znovu se bude hrát 11. března od první minuty, ale od skóre 1:1, jež bylo před přerušením.