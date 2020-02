Na otázku, v čem je tajemství jeho střeleckého úspěchu, odpověděl Kubalík po vydařeném boji s Tampou, že netuší. "Ale taky bych to rád věděl," rozesmál se. "Jen se snažím dělat pořád to samé a chodím hodně před branku, protože tam leží góly. A mám štěstí," řekl Kubalík,

V dresu Chicaga překonali ve své nováčkovské sezoně hranici 30 branek jen čtyři hokejisté. Kubalíka dělí od této mety už jen jedna trefa.

Teď se to zdá jako jednoduchý úkol k překonání. Postupně se dostal až do elitní formace a potvrzuje pověst kanonýra. Po Davidu Pastrňákovi a Jakubu Vránovi je třetím českým hráčem, který nastřílel v této sezoně NHL hattrick.

Kubalík dal od 11. ledna pětkrát více než jeden gól. Hattrick měl na dosah už před měsícem a půl proti Anaheimu, kdy ale minul při power play prázdnou branku. "Měl jsem to v hlavě, nebudu lhát. Snažil jsem se vypálit nejrychleji (od útočné modré čáry), jak jen to šlo a jsem rád, že to tentokrát vyšlo. Cítím se úžasně je to něco mimořádného," uvedl.