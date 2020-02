Shazovat rukavice a vše si se svým sokem vyřídit pomocí pěstí rozhodně není jeho doménou. Vždyť český hokejový útočník Bostonu David Krejčí zažil do čtvrtečního večera bitku v základní části NHL jen dvakrát a naposledy už před více než devíti lety. Ani to ale třiatřicetiletého rodáka ze Šternberku neodradilo, aby v utkání s Dallasem vyzval na boxerskou vložku jinou hvězdu soutěže, o dva roky staršího Joea Pavelského.

Ti dva se v 32. minutě za stavu 1:1 na ledě kočkovali už dlouho. A ze záběrů bylo patrné, že zatímco kanadskému stříbrnému olympijskému medailistovi z Vancouveru 2010 se do bitky příliš nechce, Krejčí, vítěz Stanley Cupu s Bostonem z roku 2010, by problém shodit rukavice neměl.

„V našich soubojích zašel v té třetině několikrát příliš daleko. Proto jsem se ho pokusil srovnat. Ale jinak proti němu nic nemám. Je to skvělý hráč," vysvětloval po zápase Krejčí.

A přestože od svého soka inkasoval dva direkty, byl to právě Krejčí, který měl v bitce navrch a v boxu by na body vyhrál. Myslí si to i čtenáři specializovaného serveru hockeyfights.com - více než 96 procent hlasujících označilo za vítěze potyčky centra Bruins.

Jeho spoluhráče jako by bitka nastartovala. V době, kdy si Krejčí s Pavelskim odpykávali pětiminutové tresty, nejprve skóroval Brad Marchand a o chvíli později zvýšil na 3:1 svým premiérovým gólem za Bruins Nick Ritchie, jehož Medvědi získali teprve před pár dny z Anaheimu.

„Bylo ohromné vidět dva zkušené hráče, jak takhle bojují o úspěch týmu. Krejčí ho párkrát slušně trefil a nakoplo to diváky i nás. Pravděpodobně to byl klíčový moment zápasu," děkoval Ritchie Krejčímu, svému parťákovi z formace, kterou při svém debutu za Bruins doplnil jiný český útočník Ondřej Kaše.

„Ta bitka nás rozhodně probudila. Ne že bychom nebyli bdělí už před ní, ale dodala nám něco navíc," ocenil Krejčího kouč Bruins Bruce Cassidy po výhře 4:3, kterou vítězným gólem zařídil David Pastrňák a 46. trefou v sezoně si upevnil prvenství mezi kanonýry celé soutěže.