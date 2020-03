Hokejový obránce Jan Rutta by se mohl ještě před koncem základní části NHL vrátit do sestavy Tampy Bay. Český hokejista se stejně jako další zadák Lightning Ryan McDonagh potýká s následky zranění ve spodní části těla, oba se už ale zúčastnili v úterý ráno dobrovolného rozbruslení před utkáním s Bostonem.

Český obránce Jan Rutta během utkání turnaje Channel One Cup s Finskem.

Devětadvacetiletý Rutta schází trenéru Jonu Cooperovi už měsíc. Zranil se 4. února v duelu s Vegas a následně přišel už o 13 zápasů. Jen o jedno utkání je kratší absence McDonagha, jenž má zdravotní potíže od zápasu proti Pittsburghu z 6. února.

Cooper však zůstává opatrný a nehodlá věci před klíčovými fázemi sezony uspěchat. "Návrat na led je součástí celého procesu a vývoje správným směrem, je to první krok k návratu," podotkl Cooper. "Oba hráči ale scházeli delší dobu. Teď je potřebujeme ještě zapojit do tréninku a dostat do kondice. Zatím je vážně brzo, ale je fajn je mít zpátky na ledě," dodal.