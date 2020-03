Český hokejový útočník Martin Kaut se vrátil z Colorada Avalanche na farmu do celku Colorado Eagles do nižší AHL. Dvacetiletý odchovanec Žďáru nad Sázavou debutoval v NHL 19. února při domácí výhře nad New York Islanders 3:1 a sehrál během pobytu v prvním týmu osm utkání. Připsal si tři body za dvě branky a asistenci.