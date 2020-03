V roli jasného favorita nastupovali hokejisté Colorada na ledě Los Angeles. Zatímco Avalanche patří v tabulce Západní konference druhé místo, Králové jsou poslední.

Na ledě to však vidět nebylo. V 15. minutě překonal Pavla Francouze Wagner, který si našel odražený puk. Uplynulo pouhých 63 sekund a český gólman lovil touč po střele Andersona, kterou nešťastně tečoval jeden z obránců Colorada, podruhé. Bod za asistenci si připsal Martin Frk, pro kterého šlo o jeho sedmý bod v sezoně.

Hokejisté Colorada padli na ledě Los Angeles

Hosté nevyužili ve druhé třetině šanci na snížení, když Nikuškin neproměnil samostatný nájezd. To se favoritovi povedlo až v 43. minutě, kdy výborně chytajícího Quicka překonal poprvé a naposledy Bellemare. Poslední slovo však patřilo v 55. minutě domácím, plzeňského rodáka potřetí překonal Lafallo a zajistil tak překvapivou výhru Králů 3:1.

Pavel Francouz se navzdory třem obdrženým brankám může chlubit slušnou úspěšností zákroků 91,43 procent.

Washington padl v Buffalu

V podobné roli jako Colorado nastupovali hokejisté Washingtonu k duelu na ledě Buffala. A i tady vzaly teoretické předpoklady rychle za své. Hosté, jenž jsou v tabulce Východní konference čtrnáctí, vedli po brankách Olofssona a Eichela po čtyřiceti minutách nad favoritem už 2:0.

Až poté se tým z hlavního města prosadil. Největší hvězda Capitals Alexander Ovečkin využil vyhraného buly v obraném pásmu domácích, rychlou kličkou se zbavil obránce a bleskovou střelou zápěstím překonal Ullmarka. Jednalo se už o 48. gól ruského kanonýra, čímž se v tabulce střelců dotáhl na Davida Pastrňáka.

Hosté se vyrovnání dočkali v 44. minutě po brance Orlova. O vítězi tak musely rozhodnout až samostatné nájezdy, ve kterých se za hosty prosadil jen Kuzněcov. Holtbyho naopak překonali Dahlin a Kahun a Šavle tak mohli slavit výhru 3:2.

Draisaitl tentokrát bez bodu

S jasným cílem uhlídat suverénního lídra probíhajícího ročníku Leona Draisaitla vstupovali hokejisté Vegas do duelu na ledě Edmontonu. A povedlo se jim to dokonale. Německá superstar svých 110 kanadských bodů tentokrát nerozšířila. Oilers šli díky Chiassonovi v 9. minutě do vedení, hosté však stihli do konce úvodní dvacetiminutovky díky Royovi z přesilové hry vyrovnat.

Ještě jednou se Edmonton dostal do trháku po brance Nugenta-Hopkinse v 47. minutě i na to však našli Rytíři po trefě Marchessaulta o pět minut později odpověď. Bod navíc tak hostům vystřelil ve 3. minutě prodloužení Theodore a rozhodl o výhře Vegas Golden Knights 3:2.

Neuspěli ani obhájci titulu

O další překvapení na úkor favorita se postarala Florida, která zvítězila na ledě obhájců titulu ze St. Louis 2:1. Na první branku utkání si fanoušci museli počkat až do druhé poloviny utkání, kdy většinu z nich rozjásal Parayko, který v 32. minutě zajistil Blues vedení 1:0.

Panteři reagovali díky Hoffmranově přesilovkové trefě ještě do konce prostřední části, rozhodující úder si pak pro Binningtona a spol. přichystal Connolly, který v 45. minutě rozhodl o vítězství Floridy 2:1.

Winnipeg přetlačil Arizonu

Hosté z Arizony měli výborný vstup do utkání, když první dvacetiminutovku vyhráli po dvou trefách Schmaltzmana 2:0. To však bylo z jejich strany vše. Stejným poměrem ovládli dvou periodu díky brankám Ehlersera a Poolmana Jetz. Vítězný gól si připsal v 52. minut utkání Eakin, do prázdné branky pak uzavřel skóre při power play hostů Scheifele.

