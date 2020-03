Když před čtyřmi lety renomovaný zámořský magazín The Hockey News sestavoval žebříček deseti nejlepších bitkařů v dějinách NHL, Tie Domi v něm pochopitelně nemohl chybět. A to navzdory svému výškovému handicapu, když měřil jen 178 centimetrů. Dnes padesátiletý bývalý útočník se nyní rozpovídal, koho během své kariéry v nejslavnější hokejové soutěži planety ze srdce nenáviděl.

Tím hráčem je možná trochu překvapivě dlouholetá opora New Jersey obránce Scott Stevens, jenž coby kapitán dovedl Devils hned ke třem triumfům ve Stanley Cupu.

Stevens zejména v prvních sezonách své kariéry ve Washingtonu neváhal shazovat rukavice, s přibývajícími roky už se ale rval čím dál méně. I přesto dál zůstával nesmlouvavým zadákem proslulým svými tvrdými zákroky, které však občas hraničily až se záludností.

Scott Stevens v roce 2003, když coby kapitán potřetí dovedl hokejisty New Jersey k zisku Stanleyova poháru.

Profimedia.cz

„Scott Stevens byl ten největší pokrytec, proti kterému jsem kdy hrál. Upřímně, toho chlapa jsem naháněl roky," vyprávěl Domi v nejnovější epizodě podcastu Cam and Strick.

Podle Domiho ani zdaleka nebyl takovým tvrďákem, jakým se na ledě prezentoval. „Ten člověk si zvykl zaměřovat se na všechny nejlepší hráče v mých týmech. Vždycky jsem se ho snažil vyzvat k bitce, jenže to on nikdy nechtěl. Nikdy se nepostavil za všechno to, za co by se měl umět postavit," štve bývalého útočníka NY Rangers, Winnipegu a Toronto.

Nezapomene na událost z play off 1992, kdy jeho Rangers narazili na Devils, do nichž Stevens před sezonou zamířil.

„Došlo na hromadnou bitku, během níž mě Stevens objímal tak silně, že to bylo až neuvěřitelné. Nakonec jsme skončili až na střídačce a on mě pořád jen držel. Řekl jsem mu: ´Pojďme na to, vymlátím z tebe duši´. Jenže on do toho nechtěl jít a místo toho se mě dál vší silou držel," vybavuje si Tie Domi, jehož syn Max je v současnosti jednou z opor Montrealu.