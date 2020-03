Když se Světový pohár v hokeji konal v roce 2016 naposledy v kanadském Torontu, zúčastnilo se ho osm týmů včetně České republiky. Renomovaný zámořský magazín The Hockey News teď přichází s variantou, jak by vypadaly sestavy, kdyby se turnaj uskutečnil nyní a startovalo na něm jen šest mužstev.

Jakub Voráček (vlevo) se serveru The Hockey News do týmu Evropy nevešel.

V porovnání s rokem 2016 by tak na Světovém poháru chyběl samostatný tým České republiky, jejíž hráči by spolutvořili tým Evropy, a rovněž by nezbylo místo na tým složený z hráčů Severní Ameriky do 23 let. Kromě týmu Evropy by se turnaji představila mužstva Kanady, USA, Švédska, Ruska a Finska.

The Hockey News měl při skládání soupisek všech týmů jen dvě omezení - všichni hráči musejí působit v zámořské NHL a platový strop nesmí přesáhnout 81,5 milionu amerických dolarů, jak je tomu i v NHL.

Ve 23členném týmu Evropy by měli nejpočetnější zastoupení Češi, kterých server vybral osm. Není sice mezi nimi žádný brankář, před Pavlem Francouzem, Petrem Mrázkem či Davidem Rittichem dostali přednost Dán Andersen, Lotyš Merzlikins a Francouzův týmový kolega z Colorada Němec Grubauer.

V obraně z Čechů figurují Filip Hronek z Detroitu a Michal Kempný s Radko Gudasem z Washingtonu. V útoku pochopitelně nechybí bostonský David Pastrňák, jenž by v elitní formaci nastupoval s nejproduktivnějším hráčem sezony Leonem Draisaitlem. Kromě Pastrňáka jsou v sestavě i Jakub Vrána z Washingtonu, aktuálně zraněný Tomáš Hertl ze San Jose, Dominik Kubalík z Chicaga a Martin Nečas z Caroliny.

Trochu překvapivě se ale do výběru nedostali dva nejlépe placení Češi v této sezoně - útočník Philadelphie Jakub Voráček a forvard Bostonu David Krejčí. The Hockey News upozorňuje, že i bez nich by tým Evropy byl v útoku velmi nebezpečný a jejich zařazení na soupisku by naopak znamenalo nutné obětování některého z brankářů.