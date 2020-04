Za pár dní by mu končila základní část a útočník Ondřej Palát by se chystal na začátek play off, ve kterém chtěli hokejisté Tampy konečně naplnit prognózy a dobýt Stanley Cup. Jenže NHL od 12. března přerušila sezonu a hráčům prodloužila domácí karanténu do půlky dubna. Co bude dál, zatím nikdo přesně neví.

Vedení NHL umožnilo v této době hokejistům odcestovat domů, vám se do Česka nechtělo?

Zatím jsem k tomu neviděl důvod. Kdyby se to protáhlo, tak bych se na léto vrátil, ale teď ještě ne.

Takže věříte, že se soutěž v dohlednu zase rozjede?

Byl bych rád, kdyby se sezona dohrála, ale moc pozitivně to nevidím. Bojím, že se tady epidemie koronaviru rozjede trochu víc a budou to muset ukončit. Co ale máme zprávy od NHL, tak liga chce sezonu dohrát, aspoň tedy play off. Měli jsme rozhovory i s Hráčskou asociací, ale nikdo nic přesně neví. Jsou to jen spekulace a zatím si to moc nedovedu představit.

Ondřej Palát v reprezentačním dresu.

Vlastimil Vacek, Právo

Je i v Tampě tak špatná situace?

Jsou tu zavřené restaurace, parky. Ale tím, že je krásné počasí, tak lidi chodí ven, na kolo, na brusle. Neberou to moc vážně, roušky tu nikdo nenosí. Úřady musely uzavřít pláže, protože mladí přijeli na jarní prázdniny před dvěma týdny a byla tam hlava na hlavě. Pořád tu ale lidi jezdí v golfových vozítkách a dělají grilování... Proti minulému týdnu už je to ale snad o trochu lepší.

Jdete Američanům sám příkladem?

Snažíme se být co nejvíc doma, nakupovat jen jednou týdně. S malou a se psem ale chodíme ven aspoň ráno. Na chvíli na čerstvý vzduch.

Pokud by se znovu začalo hrát až v červenci, tak by to bylo skoro jako pauza mezi sezonami. Jak se v tak nejisté situaci udržujete ve formě?

Nejhorší je, že zavřeli posilovny. Nemůžeme na stadion, nemůžeme na led, tak nám zbývá být doma a občas jít běhat, nebo na kolo. Z haly jsem si aspoň dovezl rotoped. Nějaké kliky, a shyby taky dělám, abych byl v kondici, ale nikdo prostě neví, jak dlouho to potrvá.

S dcerou se ale doma určitě nenudíte.

Malé je 16 měsíců a jsme hodně často v bazénu. Učím ji plavat, ona miluje vodu. Když jde spát, vydržím vzhůru možná hodinu a po tom dni si jdeme s manželkou v půl desáté lehnout. Dcera nám dává zabrat, ale je s ní sranda a snažíme se jí věnovat co nejvíc.

Takže žádné sledování seriálů jako to praktikují bezdětní spoluhráči?

Na to vážně moc času nemám. Ani se moc nedívám na zprávy, z toho bych se zbláznil. Tam nic jiného než koronavirus, prostě není.

Zamrzí vás teď občas, že se nehraje? Po vlažnějším startu jste se zařadili s Lightning mezi nejlepší týmy v NHL. Řada expertů vás tipovala přinejmenším na finále.

Pravda je, že sezona nezačala nejlíp. Ale třeba do defenzívy jsme hráli lépe než minulý rok, což byla naše top sezóna, ačkoli play off se nám nepovedlo. Snažili jsme se nedostávat tolik gólů, všichni byli natěšení na play off, přizpůsobili jsme tomu i herní styl. I mně se dařilo a hlavně jsem nebyl zraněný. Neměl jsem žádné problémy, těšil jsem se... Ale to nikdo nemohl předvídat, co se stane. Teď bych byl radši, kdyby se všichni uzdravili, než aby se zase začal hrát hokej. Ten je nyní druhořadý.