Nejednou přemýšlel, jestli před třemi lety udělal dobře, když se v pouhých sedmnácti rozhodl opustit brněnskou Kometu, jíž je odchovancem a za kterou už měl v té době na svém kontě 32 extraligových startů, a zamířil do zámořské juniorky WHL. Teď si český hokejový obránce Filip Král potvrdil, že tento krok měl smysl. Blanenský rodák totiž podepsal tříletý nováčkovský kontrakt v NHL s Torontem, které si ho v roce 2018 vybralo v pátém kole draftu.

„Upřímně jsem rok nazpět hodně zvažoval, zda jít touto cestou a vracet se po létu do Ameriky, ale ukázalo se to jako správná varianta,“ říká v rozhovoru poskytnutém médiím agenturou Sport Invest, která hráče zastupuje, Král, jenž Českou republiku reprezentoval na dvou juniorských MS a jednom šampionátu osmnáctek.

Jak prožíváte podpis tříleté nováčkovské smlouvy?

Jsem samozřejmě moc rád. Ale nevnímám to jako vyvrcholení své cesty v zámoří, naopak to beru jako pomyslný první krok. Těším se na letní dřinu i na následný nováčkovský kemp. Samozřejmě za předpokladu, že už se v té době celý svět včetně hokeje vrátí do klasických kolejí.

Je podpis kontraktu s Torontem také náplastí na předčasně ukončenou sezonou v zámoří?

Pravdou je, že smlouva je krásná hokejová radost. Naopak konec sezony ve Spokane Chiefs byl zvláštní a smutnou záležitostí. Samozřejmě nerozporuji, že to rozhodnutí bylo z hlediska zdravotní prevence správné. Čistě sportovně jsme ale všichni vnímali zklamání. Měli jsme pět zápasů do konce základní části, posledních deset duelů jsme vyhráli. Jsem přesvědčen, že bychom v play off odehráli dobré zápasy.

Robert Spálenka z agentury Sport Invest, která Krále zastupuje Jsem velmi rád, že si Filip smlouvu vybojoval. Šel do zámoří s tímto cílem, a přestože se musel popasovat s několika zraněními, vždy se dokázal vrátit ještě silnější. Je to skromný a inteligentní kluk, který na sobě neustále pracuje a zlepšuje se. Rok zpátky jsme hodně řešili jeho budoucnost, byli jsme společně s našimi zámořskými kolegy přesvědčeni o tom, že ideální bude pokračování ve WHL. Filip nakonec tento názor vzal za svůj a odehrál fantastickou sezonou. Nebyl jen skvělým obráncem, ale jedním z dominantních hráčů celé soutěže. Má své cíle a priority dobré nastavené, chce jít krok po kroku. Zásadní nyní bude přechod do dospělého hokeje. Filip musí dokázat, že také na této úrovni bude konkurenceschopný a že se může nadále zlepšovat. Co se týče samotné NHL, je to samozřejmě také otázka štěstí. Navíc teprve uvidíme, jak bude mít Toronto seskládaný tým. Klub se však pohybuje na hraně platového stropu, a mladí hokejisté s nováčkovskými smlouvami tak budou pro Toronto zajímavou možností. Věřím tomu, že Filip si svými výkony sám brzy řekne o pozornost.

Byl vůbec prostor se rozloučit se spoluhráči?

Poslední den jsme se potkali nad zabalenými taškami v kabině a vládlo především rozpačité ticho. Především pro nás starší, kteří jsme se s týmem se stoprocentní jistotou loučili, to byly emotivní chvíle. Ale bez konce v zápase, třeba i prohraného, to prostě nebylo ono. Podali jsme si ruce, popřáli hodně štěstí. Budeme si držet palce a třeba se alespoň s některými potkáme za pár let v NHL.

Jak byste vlastně zhodnotil své tříleté juniorské zámořské působení?

Jen a pouze pozitivně. Kdybych neodešel z Česka, nebyl bych asi draftovaný. Zde je na místě poděkovat Kometě jednak za veškerou péči a vedení v mládežnických kategorií, jednak za pozitivní přístup a pochopení při mém odchodu do zámoří. Hlavní rozhodnutí v mém tříletém působení v Americe proběhlo před poslední sezonou, která se nakonec ukázala jako klíčová. Upřímně jsem rok nazpět hodně zvažoval, zda jít touto cestou a vracet se po létu do Ameriky, ale ukázalo se to jako správná varianta. Je na místě poděkovat lidem kolem mě včetně mých agentů Roberta Spálenky a Radka Hampla ze Sport Investu, kteří v tomto rozhodování hráli zásadní roli. Byl jsem v součtu tři roky v jednom týmu, zvykal si na zámořský styl a každý rok se zlepšoval. Věřím, že na další krok jsem připraven.

Toronto je tradičním klubem, hokej je v Kanadě náboženstvím. Jste připraven na obrovský tlak, kterému je tam každý hokejista vystaven?

Měl jsem možnost být na dvou předsezónních klubových kempech, kterých se účastnila velká hokejová jména, a registroval jsem ohromný zájem tamějších médií. Novináři byli ve velkém počtu na každém tréninku, ti známější hokejisté se plnili mediální povinnosti prakticky denně. Počítám, že i s nováčkovským kontraktem budu pro torontské novináře zajímavější než v předchozích letech, ale strach nemám. Vím, že je to součást profesionálního hokeje. Ačkoliv jsem pochopil, že kritika hráčů v kanadských klubech umí být velmi neúprosná.

Jak vzpomínáte na předchozí dva kempy a co vám ukázaly pro budoucnost?

Na prvním jsem laboroval se zraněním, takže jsem byl pouze v roli diváka. Při tom druhém už jsem byl na ledě a zážitek to byl neuvěřitelný. V mém týmu byli borci jako Jake Muzzin, Tyson Barrie nebo Auston Matthews, jejich schopnosti jsou nepopsatelné. Byla to pro mě obrovská škola, ale zároveň také motivace se posouvat v kariéře neustále dále.

Český obránce Filip Král podepisuje doma v Blansku tříletý nováčkovský kontrakt s Torontem Maple Leafs.

Sport Invest

Už se s vámi zástupci týmu spojili ohledně možné kondiční přípravy a dalších technických věcí?

Počítám, že si zavoláme v nejbližších dnech. Nicméně s trenérem obránců jsem v kontaktu, kondiční trenér mi posílal plány každý týden. Ví, že přípravu absolvuji v Česku a spíše tak přijdou některá doporučení. Stejně tak ví, že budu makat na sto procent, abych na kemp dorazil v plné síle.

Jak vlastně vypadá váš standardní letní dril?

Samozřejmě si svoje odcvičím v posilovně, ale upřímně nejsem typ, který by tam přespával. Z běhů mám raději sprinty nebo výběhy do kopce, dlouhé mnohakilometrové štreky nejsou zcela pro mě. Mnohem raději mám kolo a úplně nejraději pak trénink s pomocí dalších sportů, jako třeba fotbal nebo basketbal.

Jak se udržujete v kondici nyní ve světle aktuálních opatření?

Po návratu z Ameriky jsem musel absolvovat povinnou karanténu, v ní jsem využíval činky na menší terase a další zpevňující cvičení. Nyní již budu moct vyběhnout do lesa, kde člověk za den nepotká živáčka.

Filip Král v sezoně 2019/20 za Spokane Chiefs ve WHL Zápasy 53 Góly 12 Asistence 37 Body 49 +/- +8

Jak vidíte své šance v organizaci Maple Leafs?

Jsem nohama na zemi. Chtěl bych absolvovat dobrý předsezónní kemp a odehrát pár přípravných zápasů. Především se chci plně adaptovat na dospělý hokej a odehrát plnou sezonu na farmě v AHL. Pozici v NHL si člověk musí zasloužit, pokud bych ji mohl hrát do dvou let, byl bych nadšený. Jakákoliv dřívější zkušenost bude samozřejmě nádherným bonusem.

Vzhledem k aktuální situaci nemůžete kontrakt ani oslavit. Mrzí to hodně?

Kamarády bych rád viděl, ale na oslavy mě stejně tolik neužije. Mám navíc čtyři bratry, takže i v rámci rodiny určitě dost gratulací proběhne.