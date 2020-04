Před rokem si se spoluhráči z Caroliny užíval postup do play off, na kterém měl zásadní podíl. Jenže na loňské jarní tažení teď gólman Hurricanes Petr Mrázek může jen nostalgicky vzpomínat. Tento týden měly v zámoří začít bitvy o Stanley Cup, v hokejových arénách je však pusto, prázdno. A vyhlídky na restart NHL jsou krajně nejisté.

„Moc tomu nevěřím, že by se sezona nějak obnovila. Každý ví, jaká je situace. Do 1. července byly uzavřeny arény... Byl bych hodně překvapený, kdyby se tato sezona dohrála," říká Mrázek.

Šéfové NHL přitom několikrát vyjádřili své odhodlání sezonu dokončit a také americký prezident Donald Trump by chtěl v ochozech co nejdřív zase vidět sportovní fanoušky. Pandemie koronaviru ovšem nabírá v USA na síle.

Hokejový brankář Petr Mrázek.

Peter Podolinský

„U nás to rozhodně není v pohodě. Není to ale až tak špatné jako v New Yorku nebo v Michiganu. To se ale může rychle změnit. Před dvěma týdny jsem četl, že měl Michigan méně případů než Severní Karolína a najednou mají přes 15 tisíc nakažených, asi šestkrát víc, než je tady," popisuje Mrázek.

I když NHL svolila, aby hráči v době vynucené pauzy odcestovali domů, 28letý brankář zůstává v Raleigh, kde mají Hurricanes sídlo. „Opatření jsou v Americe všude přibližně stejná. Zaběhat si ale jít můžu," tvrdí Mrázek. Tréninku v rámci možností se snaží věnovat i jeho partnerka - plážová volejbalistka Sára Olivová.

I když je Mrázek ohledně dohrání ročníku 2019-20 skeptik, nemůže přípravu úplně hodit za hlavu, kondiční trenéři Hurricanes ostatně všem hráčům nalajnovali, co mají v této situaci dělat.

Hokejový brankář Petr Mrázek a jeho partnerka Sára Olivová.

Vlastimil Vacek, Právo

„Je to o hodně těžší, protože doma posilovnu nemáme. Ale cvičím a udržuji se. Kdyby se sezona náhodou znovu rozjela, musím být nachystaný. Chybí mi hlavně led. Když jsem byl dva týdny zraněný, makal jsem každý den. Když jsem se pak postavil na led, tak jsem se ale cítil úplně jinak," přemítal hrdina loňského jara.

NHL přerušila sezonu 12. března, Mrázek byl však mimo hru už od nešťastného zápasu v Torontu 22. února, kdy vyjel daleko z brankoviště pro puk a útočník Maple Leafs Kyle Clifford mu při srážce způsobil otřes mozku.

„Několikrát jsem se na ten moment díval. Ale já nejsem takový, abych v dalším zápase přemýšlel, že tam nemám jezdit. Udělal bych to stejně. Jsem hlavně rád, že to nedopadlo hůř," poznamenal Mrázek, který se mezi tyče Caroliny vrátil ještě před přerušením soutěže v zápase s Detroitem.

A stihl se mezitím setkat i s 42letým rolbařem Davidem Ayresem, který inkriminovaný duel v Torontu, po zranění dvou brankářů Caroliny, jako pohotovostní gólman dochytával a nečekaně se tak zapsal do historie NHL. „Je zvláštní, co všechno se občas musí přihodit, aby se něco podobného vůbec odehrálo...," povzdechl si Mrázek.